‘컴백 D-1’ 리오(LEO), ‘컴 클로저’ MV 티저 공개…중력 같은 이끌림

글로벌 라이징 아티스트 리오(LEO)가 매력적인 감성을 예고했다.

리오는 8일 0시 소속사 131레이블 공식 SNS와 유튜브 채널에 첫 번째 EP ‘COME CLOSER (컴 클로저)’ 타이틀곡 ‘Come Closer (컴 클로저)’의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

영상에서 누군가에게 걸려온 전화를 받은 리오는 복잡미묘한 얼굴로 통화를 이어갔다. 파티 분위기를 즐기는 사람들 틈에 리오만이 감성적이면서 유니크한 무드를 풍기고 있다. 그런 리오를 바라보는 한 여자와 상념에 빠진 리오의 표정으로 티저가 마무리되며 본편의 전개를 향한 궁금증을 자극했다.

또한, 리오의 멜로디컬한 보컬과 매력적인 소울이 돋보이는 중독적인 훅 구간이 처음 베일을 벗었다. “I tried I can’t walk away. Your eyes keep me company. We can’t defy gravity. So come closer, come closer, come closer to me”라는 중력처럼 거부할 수 없는 이끌림을 표현한 영어 가사도 돋보인다.

지난달 먼저 공개된 수록곡 ‘Pretty Plzzz (프리티 플리즈) (Feat. B.I)’ 뮤직비디오에서 리오는 거친 감정 연기로 몰입을 이끌었다. 이어 타이틀곡 ‘Come Closer’ 뮤직비디오 티저로 결이 다른 스토리와 매력을 예고해 기대를 모은다.

‘Come Closer’는 부정하려 발버둥 쳐보지만 깊어만 가는 사랑의 감정을 노래한 곡이다. 리오만의 트렌디하면서 쿨한 에너지가 글로벌 리스너들의 취향을 사로잡을 전망이다.

리오의 첫 번째 EP ‘COME CLOSER’ 전곡 음원과 타이틀곡 ‘Come Closer’ 뮤직비디오 본편은 오는 9일 오후 6시 동시 공개된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

