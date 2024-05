업텐션 출신 이동열, 오늘(8일) 솔로 데뷔…완성형 아티스트 예고

보이그룹 업텐션 출신 이동열이 첫 솔로 활동을 시작한다.

이동열의 첫 번째 미니 앨범 'Howling'은 늑대의 하울링에서 착안, 음악을 통해 대중들과 폭넓게 소통하겠다는 포부를 담아낸 앨범으로 타이틀곡 'Drip Drop'을 비롯해 'Intro : Inception', 'Burn It Down', ‘Here With Me’, ‘Piece of You’ 등 5개의 곡이 담겼다.

타이틀곡 'Drip Drop'은 어두운 무드 속 이동열의 몽환적이고 섹시한 보이스와 매력이 돋보이는 댄스 팝 장르의 곡으로 사랑하는 이를 보며 느끼는 돌이킬 수 없이 점점 젖어가는 감정을 가사로 담아냈다. 기존보다 더욱 성숙해진 무드로 변신한 변신한 이동열의 감각적이고 트렌디한 매력을 느낄 수 있다.

이외에도 아이돌의 청량한 이미지에서 솔로 아티스트로의 변화 과정을 표현한 인트로 곡 'Intro : Inception'과 이동열의 오랜 친구인 보이그룹 빅톤 출신의 뮤지션 도한세가 참여, 퇴폐적이고 섹시한 매력을 담아낸 록 장르의 곡 'Burn It Down'은 한층 더 성장한 이동열의 모습을 보여준다.

또한 풋풋한 연인의 간지럽고 사랑스러움을 노래한 팝 감성의 ‘Here With Me’, 팬미팅에서 선보인 자작곡 ‘Piece of You’까지 성숙해진 보컬과 풍부한 감정 표현까지 담아낸 이동열은 새로운 완성형 솔로 아티스트의 등장을 예고, 리스너들의 기대감을 증폭시킨다.

이번 앨범에는 이동열과 업텐션 활동 당시부터 함께 음악적 교류를 이어온 프로듀싱 팀 에이튠즈가 참여해 오랜 대화 끝에 이동열의 색을 보여줄 수 있는 음악을 선곡, 매력을 극대화했다. 이들은 (여자)아이들, NCT 태용, 갓세븐, 예린, 우기 등 다양한 아티스트들과의 작업과 KBS2 '리슨 업'에 출연해 강렬한 인상을 남긴 바 있다.

이동열의 첫 번째 미니앨범 'Howling'은 8일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

