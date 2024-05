얼굴 천재로 돌아온 육성재, 솔로 ‘비 썸바디’ 뮤비 공개

가수 겸 배우 육성재가 특별한 뮤직비디오를 예고했다.

육성재는 지난 7일 공식 유튜브 및 SNS 계정을 통해 첫 번째 솔로 싱글 앨범 'EXHIBITION : Look Closely(엑시비션 : 룩 클로슬리)' 타이틀곡 'BE SOMEBODY(비 썸바디)' 뮤직비디오 1차 티저 영상을 공개했다.

영상은 다양한 국적과 인종의 사람들이 줄을 서서 전시회장으로 입장하는 장면으로 시작된다. 전시회를 둘러보는 관람객들 사이로 스탠딩 마이크 앞에 선 육성재의 모습이 스쳐 지나갔고, 다양한 의미를 함축한 듯한 장면들이 빠르게 전환되면서 뮤직비디오 스토리를 향한 궁금증을 증폭시키고 있다.

특히 이번 티저 영상에는 몽환적인 느낌의 기타 연주음과 함께 육성재의 파워풀한 보컬 일부가 담겨 이목을 집중시켰다. 어떤 장르의 음악이든 본인만의 보컬 색으로 다채롭게 곡을 표현해내는 그가 'BE SOMEBODY'를 통해 어떤 노래를 들려줄지 귀추가 주목된다.

'EXHIBITION : Look Closely'는 지난 2020년 발매한 'YOOK O'clock' 이후 육성재가 약 4년 만에 발표하는 솔로 앨범이다. 그룹 활동에서 미처 다 보여주지 못했던 솔로 아티스트로서의 새로운 매력을 각 트랙에 녹여냈으며 타이틀곡 'BE SOMEBODY'에는 자신을 믿고 본인만의 길을 향해 나아가겠다는 다짐을 담았다.

이번 앨범에는 'BE SOMEBODY' 외에도 'Without you(위드아웃 유)', 'The Ghost(더 고스트)'까지 총 3개 트랙이 수록됐다. 세 곡에는 각기 다른 프로듀서진이 참여했으며 육성재는 이를 통해 한층 더 다채로운 장르의 음악을 선보일 예정이다.

한편 육성재의 첫 번째 솔로 싱글 앨범 'EXHIBITION : Look Closely'는 오는 5월 9일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

