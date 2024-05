한예슬, “핸들이 다 낡았다”…‘반전’ 매력 가방 공개

배우 한예슬이 낡은 가방으로 소탈한 매력을 드러냈다.

사진=유튜브 ‘한예슬 is’

7일 유튜브 ‘한예슬 is’에는 ‘내 가방 속 궁금해? | What’s REALLY in My Bag’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 한예슬은 ‘왓츠 인 마이백’ 컨텐츠를 짧게 진행했다가, 가방 속에 든 게 없다며 자신이 아끼는 가방들을 소개하기 시작했다. 그는 “진짜 심각하죠”라며 한결같은 취향을 밝혔다. 한예슬은 “아니 솔직히 딱 보면 다 너무 비슷하잖아”라며 “이거는 하도 들어서 핸들이 다 낡았어”라고 전했다.

그는 “그리고 요 아이는 너무 때마다 폭신하고 너무 좋고 다 블랙이야”라고 덧붙였다. 한예슬은 “또 내가 보여 줄게. 사이즈별로 컬러별로”라면서 “좀 변태스럽지. 변태 레벨업 들어갑니다”라고 유쾌한 매력을 과시했다. 그는 “얘네들을 또 러벌 슬리퍼라 해가지고 이게 너무 편한 거야”라고 설명했다.

한편, 한예슬은 지난 2021년 5월 10살 연하의 연극 배우 출신 류성재와 열애 사실을 발표해 화제를 모았다. 한예슬은 최근 ‘SNL 코리아’ 시즌 5의 호스트로 등장해 열연을 펼쳤다.

정다연 온라인 기자

