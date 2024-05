[내야외야] 키움, 9일 두산전에 보이그룹 ‘제로베이스원’ 시구 및 시타 초청

보이그룹 ‘제로베이스원’의 멤버 김규빈. 사진=키움히어로즈 제공

프로야구 키움은 “9일 오후 6시30분 서울 고척스카이돔에서 열리는 두산베어스와의 경기에 보이그룹 ‘제로베이스원’을 시구, 시타자로 선정했다”고 7일 밝혔다.

그룹 멤버 중 김규빈이 시구를 하고, 박건욱이 시타를 맡는다. 김규빈과 박건욱은 “좋은 기회를 주신 키움히어로즈에 감사드린다. 선수 분들이 이번 시즌 부상 없이 좋은 성적을 거두실 수 있도록 열심히 응원하겠다. 우리 제로베이스원도 언제나 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

제로베이스원은 2023년 7월 데뷔한 9인조 보이그룹이다. 국내 유력 시상식에서 신인왕 10관왕을 비롯해 16개 트로피를 들어올리며 ‘5세대 아이콘’의 저력을 과시했다. 또 지난달 24일 선 공개곡 ‘SWEAT’를 시작으로, 13일(월) 미니 3집 ‘You had me at HELLO’를 발매하며 뜨거운 활약을 이어간다.

보이그룹 ‘제로베이스원’의 멤버 박건욱. 사진=키움히어로즈 제공

