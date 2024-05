5인조 보이그룹 어센트, 오늘(7일) 데뷔…대국남아 출신 가람·인준·제이 재도약

뉴웨이즈컴퍼니 소속 첫 5인조 보이그룹 어센트(ASC2NT)가 가요계에 당찬 출사표를 던진다.

어센트(가람, 인준, 제이, 레온, 카일)는 7일 오후 6시 첫 번째 싱글 앨범 'Expecting Tomorrow(익스펙팅 투모로우)'를 발매하며 데뷔한다.

그룹 대국남아 출신 가람, 인준, 제이와 새 멤버 레온, 카일이 합류해 5인조 보이그룹으로 탄생한 어센트는 '오르다', '상승'이라는 뜻이 담긴 'ASCENT'에서 착안해 만든 팀명이다. 팀명에 담긴 숫자 '2'는 제2의 인생을 시작하는 의미이자, 강렬한 의지와 열정을 통해 두 번째 삶을 시작함으로써 높은 곳을 향해 오르자는 포부를 담았다.

어센트는 데뷔 앨범 'Expecting Tomorrow'를 통해 어둠 속에서도 희망을 찾아 나아가는 용기와 어려움을 극복하는 과정을 노래하며, 듣는 이들에게도 꿈을 향한 열정과 희망의 메시지를 전할 예정이다.

타이틀곡 'LOVE ME DO(러브 미 두)'는 기타와 신스 브라스를 활용한 미디엄 템포의 곡이다. 경쾌하고 중독성 있는 멜로디로 '날 막고 서 있던 벽을 넘어서', '이젠 내 삶의 주인공은 나인걸' 등 어제보다 더 밝은 내일, 더 밝은 미래가 기다리고 있을 것이라는 희망차고 당당한 매력이 담겼다.

이 외에 'Expecting Tomorrow'에는 서정적인 감성을 느낄 수 있는 'The Reason(더 리즌)', 친구 사이였던 그녀에게 사랑의 감정을 느낀 후 애타는 마음을 표현한 'Beautiful girl(뷰티풀 걸)', 'LOVE ME DO (English ver.)'가 담겨 어센트의 다양한 음악적 역량을 느껴볼 수 있다.

특히 유키스, 라붐, B1A4, 빅톤, 트렌드지 등 다수의 아이돌 곡 작업에 참여한 SWIN LEE(스윈 리)가 어센트의 데뷔 앨범 총괄 프로듀서로 참여했고, 뱅크투브라더스(BANKTWOBROTHERS)의 제이락이 타이틀곡 안무에 참여해 완성도 높은 음악과 무대를 선보일 것으로 기대를 모으고 있다.

어센트는 남다른 각오와 열정으로 새출발하는 만큼 꿈을 향한 여정을 나아가는 이들에게 소중한 동반자가 되어주며 응원과 희망을 전달할 예정이다.

한편 어센트의 첫 번째 싱글 앨범 'Expecting Tomorrow'는 7일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매되며, 어센트는 같은 날 오후 8시 서울 강남구에 위치한 일지아트홀에서 팬 쇼케이스를 개최한다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

