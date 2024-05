박상민, ‘내 사람입니다’로 컴백… ‘무기여 잘있거라’ 작곡가 유해준과 ‘의기투합’

가수 박상민이 2년 6개월 만에 새 앨범 'LOVE'로 돌아온다.

박상민은 오늘(7일) 정오 각종 음원사이트와 오프라인을 통해 미니앨범 '2024 Part 1 : LOVE'를 발매하고 타이틀곡 '내 사람입니다'를 포함한 총 다섯 곡이 수록된 새 앨범으로 리스너들의 감성을 저격한다.

이번 미니앨범에는 박상민의 4집 앨범 프로듀서를 담당하고 타이틀곡 '무기여 잘 있거라'와 '애원'을 작곡하여 크게 히트를 만들어낸 작곡가 유해준이 의기투합하여 모든 수록곡을 작곡했다.

수록곡 구성으로는 멜로디와 가사가 앨범명 'LOVE'를 떠올릴 수 있는 아름다운 사랑 노래 타이틀곡 '내 사람입니다', 팝 발라드로 30~40대가 특히 좋아할 만한 곡이라 타이틀곡에 견줄 만큼의 매력이 넘치는 후속곡 '너라는 선물'이 두 번째 트랙에 자리 잡았다.

그 외에 4050대의 감성을 울릴 '소나기', 그리고 Van Halen의 곡과 Huey Lewis and the News의 곡을 연상케 하는 락 사운드 곡 'You can do it'은 밴드 보컬 출신인 박상민의 허스키하고 그루브 있는 목소리로 지친 사람들에게 희망의 메시지를 전달한다.

마지막 트랙은 타이틀곡 '내 사람입니다 Acoustic version'은 원곡과 다른 느낌으로 더욱 감성을 건드리는 가슴 찡한 곡이다.

이와 함께 공개된 '내 사람입니다' 뮤직비디오는 포토그래퍼 황영철 작가가 총 연출을 맡았으며, 신인배우 전우진과 박채니가 신선하면서도 풋풋한 사랑 연기를 펼쳐 음악과 함께 어우러지며 완성도 높은 뮤직비디오가 탄생했다.

이날 박상민은 홍대 구름아래소극장에서 새 앨범 쇼케이스 겸 무료 콘서트를 진행한다. 현장에서 모금과 MD 상품 판매 금액 전액을 사랑의 열매에 기부할 예정이다.

미니앨범은 7일 온라인, 오프라인 동시 발매된다. 오프라인 매장에서 CD를 구매도 가능하다. 아이돌이 주류인 음반계에 오랜만에 기대되는 앨범이 나와 관심이 집중되고 있다.

한편, 박상민은 미니앨범 발매를 통해 다양한 콘텐츠를 선보이며 대중과 왕성한 소통을 이어나갈 전망이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

