제로베이스원, 여우비 속 청량 비주얼 ‘시선집중’

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원)이 여우비 속 청량 비주얼을 뽐냈다.

ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 최근 공식 SNS에 미니 3집 'You had me at HELLO'(유 해드 미 앳 헬로우)의 'SUNSHOWER' 버전 단체 및 개인 콘셉트 포토를 순차적으로 선보였다.

공개된 사진 속 ZEROBASEONE은 마치 물속을 연상케 하는 신비롭고 몽환적인 배경에서 등장, 블루 컬러를 포인트로 한 스타일링으로 9인 9색 청량 비주얼을 배가했다.

ZEROBASEONE은 앞서 공개된 'SOLAR' 버전 포토를 통해 태양의 강렬함을 녹였다면, 이번 'SUNSHOWER' 버전 포토를 통해서는 물속에 있는 듯 묘한 공간감과 함께 시원한 느낌으로 청량감 넘치는 콘셉트를 완성했다. 이 가운데 'SOLAR' 버전에서 등장한 정류장이 또다시 등장, ZEROBASEONE의 결성일인 '2023. 04. 20'이 적혀 있어 눈길을 끈다.

ZEROBASEONE은 미니 3집 'You had me at HELLO'를 통해 명실상부 '5세대 아이콘'으로서의 광폭 행보를 이어간다. 이들은 지난해 발매된 미니 1집 'YOUTH IN THE SHADE'(유스 인 더 셰이드)와 미니 2집 'MELTING POINT'(멜팅 포인트) 등 2개 앨범을 연속 '더블 밀리언셀러' 반열에 올리며 K-POP 새 역사를 써 내려가고 있다.

특히, ZEROBASEONE은 작열하는 태양 아래 너와 함께 추는 춤에만 몰두하는 순간을 노래한 수록곡 'SWEAT (스웨트)'로 한중일 주요 차트에 진입한 데 이어 전 세계 26개 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위를 석권한 바, 신보로 거둘 성적에도 관심이 집중된다.

한편, ZEROBASEONE의 미니 3집 'You had me at HELLO'는 오는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

