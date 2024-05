김우빈♥신민아‧션♥정혜영‧인교진♥소이현… 여행 인증샷 공유한 스타커플 [스타★샷]

연예인 커플들이 SNS를 통해 애정 넘치는 일상을 공유하며 팬들의 호응을 얻고 있다. 든든한 신뢰를 보여주는 장수 커플부터 잉꼬 부부에 이르기까지 스타 커플들의 ‘여행 인증샷’을 모았다.

◆10년차 장수커플 김우빈♥신민아, 도쿄 데이트 인증

배우 김우빈 신민아 커플은 일본 데이트를 셀프 인증했다.

김우빈은 지난 4일 자신의 소셜미디어에 일본 여행 도중 찍은 사진을 여러장 올렸다. 김우빈이 올린 사진에서 눈길을 끈 것은 야구 모자와 갈색 가죽 재킷. 앞서 신민아가 지난 25일 자신의 SNS에게재한 옷과 비슷했기 때문. 당시 팬들은 신민아의 사진 속 배경을 보고 일본 도쿄로 추측했다. 이후 약 1주일이 지난 뒤 김우빈이 사진을 올리며 두 사람이 일본 데이트를 즐긴 것을 셀프 입증했다. 두 사람은 2015년 열애를 인정, 10년 째 변함 없는 사랑을 보여주고 있다.

◆‘얼마나 부지런해야 저런 몸이…’ 션♥정혜영, 이른 여름휴가

가수 션과 정혜영 부부는 놀라운 근육질 몸매를 자랑했다.

션은 지난 3일 자신의 SNS에 아내 정혜영을 한 팔로 끌어안은 사진을 공개해 눈길을 끌었다. 두 사람은 바닷가를 배경으로 다정하게 사진을 찍었다. 사진 속 션은 51세의 나이가 믿기지 않는 구릿빛 피부에 식스팩이 돋보이는 다부진 근육질 몸매를 드러내고, 정혜영은 션의 품에 안겨 러블리한 미소를 지어 시선을 사로잡았다.

션은 사진과 함께 “My heaven, the place next to you, my love my 혜영(당신 옆이 친국, 나의 사랑, 나의 혜영)”이라는 글을 남기며 애정을 드러내기도. 한 네티즌은 션의 몸을 보고 ‘도대체 얼마나 부지런해야 저런몸이 되는거냐’라는 진심어린 반응을 남기기도.

◆애둘 부부 인교진♥소이현, 러블리한 일상

배우 소이현은 최근 자신의 SNS에 급 여행 기록을 올렸다. 그는 ‘오늘은 너무 행복하다. 급출발’이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 휴일을 맞아 가족 여행을 떠난 소이현, 인교진 부부의 모습이 담겼다. 초록색 수영복을 입고 튜브에 올라탄 소이현은 해맑은 웃음을 드러냈다. 군살 없는 늘씬한 몸매는 ‘애 둘 맘 맞아?’ 감탄하게 만든다. 두 부부는 물놀이를 즐기며 행복한 시간을 보내는 모습으로 흐뭇한 미소를 자아내게 했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]