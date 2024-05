[현장] 엔시티 드림, ‘드림쇼3’ 화려한 서막…“어린이날 선물치곤 과분하네요”

NCT DREAM(엔시티 드림)이 세 번째 월드 투어의 화려한 서막을 열었다.

NCT DREAM은 5월 2~4일 서울 고척스카이돔에서 ‘2024 NCT DREAM WORLD TOUR ’(2024 엔시티 드림 월드 투어)를 개최했다. 새 투어의 시작을 알리는 공연인 만큼 전석 매진을 기록, 3일 동안 총 6만 관객을 동원했으며, 강력한 티켓 파워와 폭발적인 인기를 다시 한 번 입증했다. 다만 이번 공연은 멤버 런쥔은 컨디션 난조와 불안 증세로 활동을 중단한 상태로 마크, 제노, 해찬, 재민, 천러, 지성 여섯 멤버만 무대에 올랐다.

이번 공연의 콘셉트는 ‘꿈’으로, 3월 발표한 새 앨범 ‘DREAM( )SCAPE’에 담긴 억압받는 현실에서 이상적인 꿈으로 탈출하자는 메시지를 공연 전반에 녹였으며, 7개의 소주제 아래 NCT DREAM의 음악 서사와 세트리스트, 무대 연출, VCR 등이 유기적으로 스토리텔링된 공연으로 호평을 얻었다. 또 현장의 모습을 생생히 담아낸 가로 32M, 세로 15M 규모의 LED 스크린 2대, LED와 조명으로 구성된 6대의 로테이터, 화약, 레이저, 스노우 머신, 컨페티 등 다양한 장치 및 특수 효과로 다이내믹한 장면을 연출, NCT DREAM의 퍼포먼스를 더욱 돋보이게 했으며, SM 콘서트 댄서 오디션을 통해 선발된 22명의 댄서들이 함께 무대를 펼쳐 한층 규모감 있는 공연을 완성했다.

이날 LED 큐브 박스가 열리며 비장하게 등장한 NCT DREAM은 ‘BOX’를 깨부수는 듯한 강렬한 퍼포먼스로 포문을 연 후, 슬로프와 리프트 스테이지를 활용해 관능적이면서도 파워풀한 ‘SOS’, ‘Drippin’’, ‘GO’, ‘119’ 등의 무대를 연달아 펼치며 악몽에서 빠져나오려는 강력한 의지를 표현, 오프닝 섹션부터 공연에 완벽하게 몰입시켰다.

더불어 90년대 스타일로 재해석한 ‘We Go Up’, ‘Arcade’, ‘Bungee’, 웅장한 밴드 편곡과 군무 퍼포먼스로 벅찬 감동을 자아낸 ‘Broken Melodies’와 ‘Hello Future’, 비보잉 퍼포먼스로 열기를 후끈하게 달군 ‘Skateboard’, 좌중을 압도하는 음악과 퍼포먼스가 인상적인 ‘ISTJ’와 ‘Smoothie’까지 쉴 틈 없이 몰아치는 스테이지로 NCT DREAM의 ‘퍼포먼스 끝판왕’ 명성과 진가를 다시금 실감케 했다.

또한 NCT DREAM의 꿈을 향한 진정성과 섬세한 감성이 묻어나는 ‘북극성 (Never Goodbye)’, ‘숨 (Breathing)’, ‘UNKNOWN’, 음식 관련 제목으로 듣는 재미와 청량한 매력을 더한 ‘Candy’, ‘Yogurt Shake’, ‘Tangerine Love (Favorite)’, 앙코르 곡으로 선보인 ‘고래 (Dive Into You)’, ‘Like We Just Met’ 등 총 29곡의 무대를 선사, 한시도 눈을 뗄 수 없는 황홀한 음악 세계로 관객들을 이끌었다.

특히 4일 ‘Smoothie’ 무대에서는 제노가 상의를 탈의한 채 강렬한 퍼포먼스를 선보여 눈길을 끌었다.

NCT DREAM의 앙코르 무대를 기다리던 팬들은 ‘제노가 벗었다’, ‘근래 들어 혈액순환이 제일 잘 되고 있다’, ‘어린이날 선물치곤 과분하네요’, ‘얘들아 내일도 하자’, ‘울 런쥔이 만날 때까지 행복하세요’, ‘앙콘은 7명이 만나자’ 등 유쾌하고 센스있는 플래카드로 고척돔을 물들였다. 이에 NCT DREAM은 무대로 화답했고, 진솔한 소감도 전했다.

천러는 “3일 동안 진심으로 너무 고마웠던 게 저희가 이 현장에 계신 여러분들 그리고 비욘드 라이브와 위버스로 보고 계신 여러분들이 없었으면 끝까지 못 했을 거다. 여러분들이 있으니까 저희가 끝까지 다 해냈다고 생각한다. 공연을 만들어주신 감독님, 힘 써주신 모든 스태프에게 박수 쳐달라”며 “제가 성격이 급하다. SNS 반응 보고 싶어서 핸드폰 열었는데, 런쥔이 ‘애기들 너무 멋있다, 너무 잘 보고 있다’고 문자했더라. 그래서 또 느낀 게 ‘7드림’으로 여러분 앞에서 빨리 같이 즐겼으면 좋겠다. 감사하다”고 전했다.

해찬은 “제가 한 공연 중에 오늘 진짜 손꼽는 공연이었다. 런쥔이가 쉬게 되면서 파트를 저희끼리 나눴는데, 런쥔이 디테일이 신경 쓴 게 느껴졌다. ‘아 멤버들이 진짜 열심히 하고 있구나, 후회 없이 가고 있구나’라는 생각을 하게 되면서 멤버들에게 너무 고마웠다”며 “여러분이 시간과 돈을 쓰면서 이 자리에 왔는데, 그 이상의 값어치를 꼭 해내고 싶다는 생각을 처음 했다. 퍼포먼스적으로도 음악적으로 오늘 너무 만족한다. 지금보다 더 좋은 공연 들고 올 테니 그때도 함께 해주셨으면 좋겠다”고 바람을 전했다.

지성은 “마지막 콘서트의 묘미는 엔딩 멘트라고 생각한다. 확실히 첫콘과 중콘과는 다른 느낌이 들지 않나. 오늘 새벽에 들어가서 ‘멘트 뭐하지’ 고민했다. 요즘 ‘우리의 진짜 정체성이 뭘까’ 생각을 많이 하게 됐다”며 “연차가 많다 보니까 각오나 초심이 약간 희미해질 때가 있다. 생각을 해보니까 우리가 꿈꿀 수 있게 도와주고, 알아가게 해주는 사람들한테 도움받아서 그 꿈을 이어감과 동시에 그 사람들에게도 꿈을 꾸게 해주게 해주고, 알려주는 게 저희의 정체성인 것 같다. 시즈니(팬덤명)와는 연인의 사랑, 가족의 사랑과는 다른 형태의 사랑이라고 생각한다. 서로의 인생을 응원해주는 입장이지 않나. 아주 멋진 관계인 것 같고, 이게 정말 오랫동안 지속했으면 좋겠다. 저희가 꿈 꿀 수 있게 도와주셨으니 저희도 여러분들이 꿈꿀 수 있게 힘 드리겠다”고 약속했다.

재민은 “3일 동안 제일 느꼈던 건 시즈니들이 이렇게 한자리에 모여주셔서 감사한 것도 있지만, 저와 멤버로 인해서 시즈니 여러분들의 걱정이나 기분이 조금이라도 치유된다는 게 약간 부담감과 정말 큰 기쁨을 가지고 있다”며 “그게 저희가 시즈니에게 줄 수 있는 최고의 선물이라고 생각한다. 시즈니가 저희를 그만큼 사랑해주시는 것 같아 너무 행복하고, 고맙다는 말 하고 싶었다. 우리가 누구 덕분에 유명해졌겠나. 다 시즈니 덕분이다. 서로가 너무나 소중한 사람이라는 거, 부모님의 소중한 아들, 딸이라는 거 알아야 한다. ‘내가 공주다, 왕자다’ 이런 마인드로 자신도 아껴달라. 그리고 저는 큰 거 바라는 없이 ‘웃는 게 좀 예쁜 아이’로 남고 싶다”고 당부했다.

제노는 “이런 모든 것을 가능할 수 있게 만들어준 사람들은 바로 시즈니들이다. 그래서 시즈니가 조금 자부심을 가졌으면 좋겠다. 그와 더불어서 여러분들에게도 자랑스러운 아티스트가 되는 게 목표다. 또 여러분 부모님에게도 인정받고 싶다”고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 “런쥔이에게 하고 싶은 말이 있다. 너만 괜찮다면 우리도 괜찮으니까 언제든 와, 기다리고 있을게. 알겠지?”라며 “한국 공연은 끝났지만 다치지 않고 잘하고 올테니 우리 다음 앨범, 앙코르 콘서트에서 만나”라고 애정을 드러냈다.

마크는 “여기 제 어깨에 보시면 (인형을 가리키며) 런쥔이가 있다. 이번 3회 공연은 7드림으로 마무리했다는 걸 보여드리고 싶었다. 완벽한 막콘을 만들어주셔서 감사하다”며 “이 일을 하다 보면 진심이라는 게 되게 소중하다. 멤버들을 보면 이렇게 진심인 팀이 또 있을까 싶다. 여러분들도 있고, 이 한 곳에 모인 드림, 시즈니가 너무 고맙다”고 전했다. 마지막으로 지성이 “여러분 우리랑 영원히 함께해주시겠냐. 우리는 늘 그렇게 사랑하겠다”고 공연을 마무리했다.

한편, NCT DREAM은 서울 공연에 이어 북미, 남미, 유럽, 아시아 등 전 세계를 순회하는 월드 투어를 이어가며, 11월 29~12월 1일 서울 고척스카이돔에서 앙코르 콘서트를 개최하고 월드 투어의 피날레를 장식한다.

