가수 이동열이 첫 번째 미니 앨범 트랙리스트를 공개했다.

3일 0시 공식 SNS 채널을 통해 이동열의 첫 번째 미니 앨범 'Howling' 트랙리스트가 오픈됐다. 신보 'Howling'은 타이틀곡 'Drip Drop'을 비롯해 인트로곡 'Intro : Inception', 'Burn It Down', ‘Here With Me’, ‘Piece of You’ 5개의 곡으로 이루어졌다.

특히 이번 앨범 전곡에 작곡가로 이름을 올린 이동열은 다양한 장르를 완벽히 소화하는 올라운더 아티스트로서의 면모를 보여줄 예정이다.

한편 이동열의 첫 번째 미니 앨범 ‘Howling’은 오는 8일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

