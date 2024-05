제로베이스원, 미니 3집 타이틀곡 'Feel the POP' 포함 총 7곡…트랙리스트 공개

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원)이 컴백 기대감을 고조시켰다.

ZEROBASEONE은 오늘(3일) 0시 공식 SNS에 미니 3집 'You had me at HELLO'(유 해드 미 앳 헬로우)의 트랙리스트를 게재했다.

공개된 트랙리스트에 따르면, 신보에는 타이틀곡 'Feel the POP (필 더 팝)'을 포함해 'Solar POWER (솔라 파워)', 'Dear ECLIPSE' (디어 이클립스), 'SWEAT (스웨트)', 'Sunday RIDE (선데이 라이드)', 'HELLO (헬로우)', 'Feel the POP (Sped Up ver.)' 등 총 7곡이 수록된다.

타이틀곡 'Feel the POP'은 청춘이라면 누구나 직면하게 되는 망설임, 걱정, 고민 등을 ZEROBASEONE과 함께 하는 순간만큼은 모두 잊고 날려버릴 수 있게, 최고의 시간을 선물하겠다는 의지를 담아낸 곡이다. 모든 부정적 감정을 터뜨려(POP), 리스너들에게 잊지 못할 순간을 선물할 예정이다.

신보에는 또한 국내외 유수의 작가진이 대거 참여한 가운데, DAY6 영케이가 6번 트랙 'HELLO'의 노랫말을 써 눈길을 끈다. 7번 트랙 'Feel the POP (Sped Up ver.)'은 타이틀곡의 스페드 업 버전으로 깜짝 수록돼 색다른 느낌을 선사할 예정이다.

미니 3집 'You had me at HELLO'는 ZEROBASEONE이 지난해 7월 발매한 미니 1집 'YOUTH IN THE SHADE'(유스 인 더 셰이드)와 11월 발매한 미니 2집 'MELTING POINT'(멜팅 포인트)로 그려온 서사를 완성하는 앨범이다. 앞선 두 개 앨범을 연속해 '더블 밀리언셀러' 반열에 올리며 K-POP 새 역사를 쓴 만큼 ZEROBASEONE은 신보를 통해 국내외로 막강한 영향력을 더욱 확장한다.

ZEROBASEONE의 선공개곡 'SWEAT'는 발매 직후 한중일 주요 차트에 진입한 데 이어 전 세계 26개 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위를 석권했다. 작열하는 태양 아래 너와 함께 추는 춤에만 몰두하는 순간을 ZEROBASEONE표 청량 에너제틱 바이브로 그려내며 제대로 컴백 예열을 마쳤다.

ZEROBASEONE의 미니 3집 'You had me at HELLO'는 오는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

