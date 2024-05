제로베이스원, 日 최대 음악 페스티벌 '서머소닉 2024' 출격

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원)이 글로벌 존재감에 힘입어 일본 최대 음악 페스티벌 무대에 오른다. 데뷔 1년도 안 돼 일군 성과다.

ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오는 8월 17일 일본 오사카, 18일 도쿄에서 열리는 '서머소닉 2024(SUMMER SONIC 2024)'에 출격한다.

'서머 소닉'은 일본 최대 도심형 음악 페스티벌이다. 세계적인 뮤지션들이 대거 참여하는 만큼 ZEROBASEONE이 라인업에 이름을 올렸다는 건 현지 내 폭발적 인기를 구가하고 있음을 방증한다.

ZEROBASEONE은 지난 3월 일본에서 첫 싱글 'ゆらゆら -運命の花-'(유라유라 -운메이노하나-)를 발매했다. 이들은 데뷔 일주일 만 '하프 밀리언셀러'를 달성한 가운데, 이 싱글로 3월 출하량 기준 일본 레코드협회가 50만 장 이상의 누적 출하량을 달성한 작품에 부여하는 '더블 플래티넘' 인증을 받았다.

특히, ZEROBASEONE은 발매 첫 주 역대 해외 아티스트의 데뷔 싱글 중 최고 판매량을 갈아치웠다. 이 싱글은 또한 오리콘 주간 싱글 랭킹, 주간 합산 싱글 랭킹에 이어 월간 싱글 랭킹 최정상까지 석권하며 열도 내 'ZB1 열풍'을 이끌고 있다.

한편, ZEROBASEONE은 오는 5월 13일 미니 3집 'You had me at HELLO (유 해드 미 앳 헬로우)'로 컴백한다. 신보에는 눈부신 태양 아래 아름다운 추억을 쌓아가고 있는 ZEROBASEONE의 모습이 담긴다. 여름의 뜨거움과 열정을 ZEROBASEONE표 청량한 매력으로 그리며 팬들에게 잊지 못할 순간을 선물한다는 각오다.

