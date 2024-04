제로베이스원, 9월 서울서 첫 투어 'THE FIRST TOUR' 포문…전 세계 8개 도시로

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원)이 데뷔 첫 해외 투어로 글로벌 팬들을 찾는다.

ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오늘(29일) 오전 10시 공식 SNS에 첫 번째 해외 투어 '2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR'(이하 'THE FIRST TOUR')의 티저 포스터를 게재하며, 투어 소식을 전했다.

이에 따르면, ZEROBASEONE은 오는 9월 20~22일 서울을 시작으로 9월 28일 싱가포르, 10월 5일 방콕, 10월 12일 마닐라, 10월 26일 자카르타, 11월 2~3일 마카오, 11월 29일~12월 1일 아이치, 12월 4~5일 카나가와 등 8개 도시에서 총 14회 공연을 펼칠 예정이다.

'THE FIRST TOUR'는 ZEROBASEONE이 데뷔 후 진행하는 첫 해외 투어다. 이들은 앨범 준비와 다양한 활동을 병행하며 바쁜 와중에도 9인 9색 매력을 고스란히 느낄 수 있는 무대 구성 등을 위해 심혈을 기울이고 있다는 전언이다.

특히, ZEROBASEONE은 팀의 탄생을 알린 서울에서 가장 먼저 팬들을 만난다. 국내와 일본에서 열린 첫 팬콘서트를 각각 고척스카이돔과 K-아레나 요코하마에서 개최한 ZEROBASEONE은 더 많은 전 세계 제로즈(공식 팬덤명)들과 만나고자 대규모 아레나 투어를 결정, '5세대 아이콘' 타이틀을 입증했다.

한편, ZEROBASEONE의 첫 해외 투어의 시작점인 'THE FIRST TOUR'의 서울 공연은 오는 9월 20일~22일 3일간 서울 송파구 KSPO DOME에서 열린다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

