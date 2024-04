제로베이스원 한유진, 오늘(28일) ‘인기가요’ MC 첫 출격

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원) 멤버 한유진이 유력 음악 프로그램 새 MC로 발탁, 대세 행보를 이어간다.

한유진은 오늘(28일) 오후 3시 20분 방송되는 SBS '인기가요'의 새 MC로 나선다. 지난해 12월과 올해 3월, 두 차례에 걸쳐 '인기가요' 스페셜 MC로 활약한 한유진은 열정 막내로서 발랄하고 풋풋한 매력으로 프로그램을 이끈 바 있다.

한유진은 "'인기가요'의 정식 MC를 맡게 되어서 정말 기쁘고, 제작진분들께 감사드린다. 믿어주신 만큼 열심히 노력하고 공부해 멋있고 잘! 하는 '인기가요'의 새로운 MC가 되겠다. 기대 많이 해달라"라고 소감을 전했다.

이로써 ZEROBASEONE은 Mnet '엠카운트다운'의 MC로 활약하고 있는 성한빈에 이어 한유진까지 유력 음악 프로그램의 MC로 발탁되며 뜨거운 인기를 증명했다. 이들은 K-POP에 대한 깊은 애정과 관심을 바탕으로 출연진들은 물론 시청자들과도 밀접히 교감하며 존재감을 발산할 전망이다.

ZEROBASEONE은 오는 5월 13일 미니 3집 'You had me at HELLO (유 해드 미 앳 헬로우)'를 발매, 적수 없는 '5세대 아이콘'의 명성을 이어간다. 컴백 전 수록곡 'SWEAT (스웨트)'가 선공개된 가운데, 이 곡은 전 세계 26개 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트에서 정상을 차지했다. 'SWEAT'는 또한 멜론, QQ뮤직, 라인뮤직 등 한중일 주요 차트 상위권에 진입하며 괄목할 성장세를 입증했다.

미니 1집 'YOUTH IN THE SHADE (유스 인 더 셰이드)', 미니 2집 'MELTING POINT (멜팅 포인트)'로 2개 앨범 연속 '더블 밀리언셀러'에 등극한 ZEROBASEONE은 선공개곡만으로 국내외 음원 차트를 석권하며 또다시 K-POP 새 역사를 작성할 것으로 기대된다.

한편, 한유진이 MC로 활약하는 SBS '인기가요'는 오늘(28일) 오후 3시 20분 방송된다. 이날 방송에는 ZEROBASEONE도 출연, 여름의 뜨거움과 열정을 청량 에너제틱 퍼포먼스로 그려낸 선공개곡 'SWEAT' 무대를 선보일 예정이다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

