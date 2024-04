엑스디너리 히어로, 밝게 빛나는 6人 청춘 에너지

JYP 보이밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 함께일 때 더 큰 시너지를 내는 청춘 에너지를 발산했다.

엑스디너리 히어로즈는 오는 30일 첫 번째 정규 앨범 'Troubleshooting'(트러블슈팅)을 발매하고 컴백한다. JYP는 공식 SNS 채널에 멤버 주연, 준한(Jun Han), 오드(O.de), 가온, 정수, 건일의 개별 콘셉트 포토와 스포일러 영상을 순차 공개한데 이어 25일 0시에는 유닛 및 단체 사진을 선보였다.

유닛 콘셉트 포토는 밤 하늘 아래 존재감을 빛낸 건일과 오드, 강렬한 눈맞춤을 전한 정수와 주연, 나란히 누워 낭만적인 무드를 선사한 가온과 준한까지 멤버 간 특별한 케미스트리가 돋보였다. 단체 포토는 이들 6인의 매력이 한데 모여 반짝이는 청춘의 모습을 완성했다. 특히 화려한 그라피티 속 'WE ARE ALL HEROES', 'ROCK SPIRIT', 'FOLLOW YOUR HEART'와 같은 문구가 '록 밴드' 엑스디너리 히어로즈를 표현하며 시선을 붙잡았다.

데뷔 첫 정규 앨범 'Troubleshooting'에는 타이틀곡 '어리고 부끄럽고 바보 같은'을 비롯해 'No Matter'(노 매터), 'UNDEFINED'(언디파인드), 'Paint It'(페인트 잇), 'Money On My Mind'(머니 온 마이 마인드), '꿈을 꾸는 소녀', 'until the end of time'(언틸 디 엔드 오브 타임), 'Walking to the Moon'(워킹 투 더 문), 'MONEYBALL'(머니볼), '불꽃놀이의 밤' 총 10곡이 수록된다. 멤버 전원이 신보 전곡 작업에 참여해 한층 업그레이드된 음악 역량과 개성을 자랑한다.

타이틀곡 '어리고 부끄럽고 바보 같은'은 시원하게 터지는 밴드 사운드, 서정적인 멜로디, 진정성을 듬뿍 담은 솔직한 노랫말이 조화를 이뤘다. 지난 19일~21일 개최한 단독 콘서트 'Xdinary Heroes Concert <Closed ♭eta: v6.0>'(<클로즈드 베타: 버전6.0>)에서 최초 공개해 뜨거운 반응을 이끌었고 엑스디너리 히어로즈의 음악 색상표에 신선함을 더할 신곡으로 기대를 모으고 있다.

한편 엑스디너리 히어로즈는 4월 30일(화) 오후 6시 정규 1집 'Troubleshooting'과 타이틀곡 '어리고 부끄럽고 바보 같은'을 발매하고 '뮤직 히어로' 활약에 박차를 가한다.

