그룹 DKZ(디케이지)가 오늘(24일) 데뷔 5주년을 맞았다.

DKZ(세현, 민규, 재찬, 종형, 기석)는 지난 2019년 디지털 싱글 'DONGKIZ ON THE BLOCK(동키즈 온 더 블락)'으로 가요계 데뷔했다. 이들은 그간 'LUPIN(뤼팽)', '못된 송아지 엉덩이에 뿔(CRAZY NIGHT)', '사랑도둑(Cupid)', '호랑이가 쫓아온다(Uh-Heung)', 'Like a Movie(라이크 어 무비)' 등 대표곡을 통해 재치 있고 유쾌한 콘셉트를 선보이며 국내외 음악 팬들의 사랑을 받았다.

완전체 그룹 활동 외에도 지난해 민규, 종형이 유닛 NINE to SIX(나인투식스)로 싱글 앨범 'GOOD TO YOU(굿 투유)'를 발매하며 색다른 매력을 자랑했다. 또한, 재찬은 미니 1집 'JCFACTORY(제이씨팩토리)'로 솔로로 데뷔한 데 이어 배우 활동까지 병행하는 등 '따로 또 같이'의 행보로 DKZ의 존재감을 각인시켰다.

DKZ는 소속사 동요엔터테인먼트를 통해 특별한 5주년 소감을 전했다. 먼저, 세현은 "5주년을 아리(공식 팬덤명)들과 함께 맞이할 수 있어 뜻깊고 감사한 마음이다. 앞으로의 다양한 활동을 통해서도 아리들과 좋은 추억 쌓고, DKZ로서 좋은 음악 많이 보여드리겠다"라는 바람을 밝혔다.

민규는 "매 순간 아리들과 함께 해 행복하다. 앞으로도 더욱 성장하고, 멋있어지는 DKZ의 모습 많이 보여드리겠다"라고 각오를 다졌고, 재찬은 "항상 DKZ가 여러분의 마음속에 단단히 자리 잡고 있길 바라고, 그렇게 될 수 있도록 저도 더 노력하겠다. 아리들 없으면 이 험한 세상 어떻게 살아가지? 쭉 함께 해달라"라는 애교 넘치는 당부도 함께 전했다.

종형은 "감사한 마음 잃지 않고 아리들에게 보답하며 건강히 활동하겠다. 같은 시간을 공유할 수 있어 행복하고 감사하다"라고, 기석은 "DKZ가 항상 좋은 메시지가 담긴 음악을 들려드릴 수 있는 건 팬분들이 주는 사랑과 응원 덕분이다. 앞으로 더 발전된 모습으로 아리들께 사랑 전해드리겠다. 예쁘게 지켜봐 달라"라고 이야기해 DKZ의 행보를 기대케 했다.

한편, DKZ는 오늘(24일) 오후 5시 방송되는 MBC every1, MBC M '쇼! 챔피언'에 출격, 미니 2집 'REBOOT(리부트)'의 타이틀곡 'Like a Movie(라이크 어 무비)' 무대를 선보인다. 데뷔 5주년을 기념해 깜짝 출연을 결정, 팬들을 향한 다섯 멤버의 남다른 팬사랑을 느낄 수 있다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]