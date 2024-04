(여자)아이들 우기, 오늘(23일) 솔로 데뷔…기대 포인트는?

(여자)아이들 우기가 솔로 아티스트로서 첫 발걸음을 내디딘다.

소속사 큐브 엔터테인먼트에 따르면 우기(YUQI)는 오늘(23일) 오후 6시 첫 번째 미니 앨범 'YUQ1'를 발매하며 솔로 아티스트로 정식 데뷔한다. 그룹 (여자)아이들로 데뷔한 이후 6여 년 만이다. 우기의 첫 번째 미니 앨범 'YUQ1'의 관전 포인트 세 가지를 짚어봤다.

#독보적인 솔로 '우기' 그 자체, 'YUQ1'

이번 신보 'YUQ1'는 앨범명에서도 엿볼 수 있듯 '우기' 그 자체를 담아낸 앨범이다. 특히 우기의 이름 중 알파벳 'I'를 숫자 '1'로 표현하며 첫 앨범에 대한 강한 자신감을 시각적으로 표현했다.

이에 걸맞게 우기는 신보의 타이틀곡 'FREAK'(프리크)를 비롯해 수록곡 'My Way'(마이 웨이), 'Drink It Up (Feat. pH-1)'(드링크 잇 업 (pH-1)), 'On Clap (Feat. Lexie Liu)'(온 클랩 (려위위)), 'Everytime (With MINNIE ((G)I-DLE))'(에브리타임)까지 총 7개 트랙 중 5개 트랙의 작사 및 작곡에 참여하며 첫 솔로 앨범에 대한 진정성과 완성도를 높였다. 그간 'i'M THE TREND'(아임 더 트렌드), 'All Night'(올 나잇) 등 (여자)아이들 노래의 작사, 작곡에 참여하며 완성형 프로듀싱 능력을 인정받은 우기이기에 리스너들의 기대가 더욱 뜨겁다.

#1人7色 보컬 스펙트럼

우기는 풍부한 성량과 넓은 음역대, 한계 없는 장르 소화력을 모두 갖춘 보기 드문 보컬리스트다. 다채로운 장르의 신보 'YUQ1'를 통해서도 1인 7색 보컬을 발휘하며 매 트랙마다 솔로 아티스트이자 보컬리스트로서의 존재감을 뚜렷하게 각인시킬 전망이다.

특히 타이틀곡 'FREAK'로는 매력적인 Bossa 리듬과 밴드 사운드에 맞춰 힘 있는 보컬을 선사, 남들과 다른 점을 인정하고 오히려 이를 자신만의 개성으로 당당하게 소화하겠다는 'FREAK'(괴짜)로서의 자신감 넘치는 메시지와 함께 신선한 해방감을 안길 예정이다.

#민니, pH-1→Lexie Liu까지... 초호화 피처링 군단

'YUQ1'는 국내외 유수 뮤지션들의 지원 사격이 빛이 발하는 앨범이다. 수록곡 'Drink It Up (Feat. pH-1)'에는 래퍼 pH-1이 작사, 작곡, 피처링에 참여하며 곡의 다양성을 높였고, 'On Clap (Feat. Lexie Liu)'은 가수 려위위가 작사와 피처링으로 완성도를 더했다. 또한 민니 역시 수록곡 'Everytime (With MINNIE ((G)I-DLE))'에 피처링으로 힘을 보탰다.

한편 우기의 첫 솔로 앨범 'YUQ1'는 오늘(23일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매되며, 오프라인 앨범은 24일부터 만나볼 수 있다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]