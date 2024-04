'꽃중년' 김원준, '핸즈프리 슈즈' 광고모델 발탁

트렉스타가 핸즈프리의 모델로 김원준을 발탁하고 새로운 광고를 공개한다.

트렉스타는 이번 광고로 사회생활과 육아로 바쁜 일상에서 손대지 않고 1초 만에 신고 벗을 수 있는 핸즈프리 슈즈의 특장점을 소비자에게 전달한다는 계획이다. 가수 김원준을 모델 “아빠는 장비빨” 이라는 카피와 함께 사회생활과 육아로 바쁜 일상에서 “1초 만에 신고, 1초 만에 벗는” 핸즈프리 신발을 조명한다. 이번 광고는 오는 5월부터 방영될 예정이다.

트렉스타 관계자는 “싱어송라이터이자 가수, 그뿐만 아니라 대학교수, 방송 예능 그리고 늦둥이 아빠로써 바쁘게 살아가며 육아까지 잘하는 김원준 씨의 스마트하고 세심한 이미지가 핸즈프리 슈즈의 이미지와 잘 어울려 발탁하게 되었다"라며 “다양한 세대의 폭넓은 사랑을 받는 가수인 만큼 핸즈프리 슈즈의 스마트한 이미지와 시너지를 낼 것으로 기대한다"라고 말했다.

핸즈프리는 신발을 신은 상태에서 발뒤축 아래 설치된 장치를 가볍게 당기면 신발 끈이 자동으로 조여진다. 다른 쪽 발로 뒤축 버튼을 누르면 다시 끈이 풀어지는 획기적인 신발로 2014년 첫 출시되어 세계 최대 아웃도어 스포츠용품 박람회인 2015 ISPO(International Trade Show for Sports Equipment and Fashion)에서 세계 최초로 황금상(Gold Winner)과 올해의 아시아 제품 대상(Asian Product of the year)을 동시에 수상, 그 기술력을 인정받으면서 해외 시장에서 크게 주목을 받은 제품으로 올 5월 더 업그레이드 되어 출시 예정이며 본격 출시에 앞서 '와디즈' 펀딩을 통해 먼저 만나 볼 수 있다.

싱어송라이터 김원준은 90년대 스타일과 트렌드를 이끈 원조 꽃미남으로 잘 알려져 있으며 최근 안산시 홍보대사로 위촉되었고 ‘천하제일in건강’ 프로그램의 메인 MC로 발탁되었다. 오는 4월 18일 첫 방송 예정인 채널A ‘아빠는 꽃중년’을 통하여 N잡러 아빠로써 모습을 보여줄 예정이다.

