‘17일 컴백’ 원위, 밴드 열풍 속 확고한 아이덴티티 입증한다 [SW뮤직]

밴드 원위(ONEWE)가 오는 17일 컴백한다. 데뷔 이래 꾸준히 크레딧에 이름을 올린 원위는 이번 미니 3집 ‘플래닛 나인 : 아이소트로피(Planet Nine : ISOTROPY)’ 역시 전곡 자작곡을 통해 더욱 견고해진 음악성을 입증하겠다는 각오다.

원위는 그동안 엔플라잉, 데이식스, QWER 등 수많은 아이돌 밴드의 활약 속에 특유의 벅찬 감성과 시적인 화법으로 확고한 아이덴티티를 구축했다. ‘야행성(Regulus)’, ‘소행성(Parting)’, 비를 몰고 오는 소년(Rain To Be)’ 등 대표곡에서 알 수 있듯이 독특한 주제 아래 여러 스토리를 녹여내는 것이 강점이다. 여기에 아련하면서도 몽환적인 사운드로 깊은 여운을 전하고 있다.

따라서 원위의 음악적 역량을 농축한 이번 신보에 더욱 기대가 높은 이유다. 원위는 상태가 바뀌어도 성질은 변하지 않는 등방성을 뜻하는 앨범명 ‘아이소트로피(ISOTROPY)’처럼, 자신들만의 정체성을 유지하면서도 한층 발전된 음악을 선보이겠다는 전언이다. 이들은 최근 공식 유튜브 채널을 통해 신보 총 6곡의 하이라이트 메들리 영상을 게재하면서 리스너의 기대감을 더욱 끌어올렸다.

이번 타이틀곡 ‘추억의 소각장 (Beautiful Ashes)’은 용훈과 기욱이 작사와 작곡을, 강현과 하린이 편곡에 참여해 완성됐다. 노래 제목으로는 일반적으로 쓰이지 않는 ‘소각장’을 전면에 배치해 신선함을 자아내는 동시에 아름다운 멜로디와 대비되는 슬픈 노랫말로 원위만의 색깔을 극대화했다.

또한 다양한 음악적 시도가 돋보이는 수록곡도 주목할 만하다. ‘슛 잇 아웃(Shoot It Out)’은 강렬한 록 사운드에 밴드로서의 정체성을 녹여냈고, ‘키스 더 레인(Kiss in the Rain)’은 원위가 처음으로 선보이는 재즈 요소로 색다른 매력을 예고한다. 여름의 낭만을 가득 담아낸 ‘한여름 밤 유성우 (Meteor Shower)’과 ‘별 세는 너 (Count The Stars)’는 유기적인 스토리로 듣는 재미를 더했으며 ‘다시 만나서 반가워 (Pleasant)’에는 신나는 분위기로 팬들과 함께 완전체 컴백을 축하하겠다는 의미를 담았다.

특히 멤버 용훈과 강현이 전역 이후 합류해 완성한 첫 완전체 앨범이어서 더욱 특별하다. 이들이 군 생활 중 만든 곡까지 수록했다는 점에서 원위의 꾸준한 열정을 느낄 수 있다. 현재 각종 음원 차트에서 수많은 밴드들이 돌풍을 일으키고 있는 가운데, 한 단계 업그레이드되어 돌아온 원위가 거둘 성과에도 이목이 집중된다.

원위는 17일 미니 3집 발매에 이어 오는 5월 4일~5일 단독 콘서트 ‘ONEWE 3rd Live Concert [O! NEW E!volution III]’를 개최한다.

