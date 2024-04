블랙핑크 로제가 인형 같은 미모를 과시했다.

지난 13일 로제는 자신의 SNS에 “Ever wondered who cut your diamonds at @tiffanyandco?”라고 적으며 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 로제는 바비 인형처럼 빛나는 미모를 뽐내며 다이아몬드 컷팅 체험을 즐기고 있다.

국내외 누리꾼들은 하트 이모티콘을 연발하며 찬사를 아끼지 않았다.

한편, 로제는 지난 4일 공개된 ‘FINAL LOVE SONG’ 시그널송 퍼포먼스 비디오에 피처링으로 참여했다.

정다연 온라인 기자

