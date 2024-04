다크비, 日 신규 라디오 ‘DKB의 Go Up’ DJ 발탁

그룹 다크비(DKB)가 일본 신규 라디오 프로그램 DJ로서 현지 팬들과 만난다.

일본 규슈 러브 FM이 라디오 프로그램 'DKB의 Go Up'을 론칭하는 가운데, 다크비(이찬, 디원, 지케이, 희찬, 룬, 준서, 유쿠, 해리준)가 진행자로 나선다. 다크비의 이름을 내건 프로그램이 탄생하는 만큼 일본 음악 시장 내 다크비의 상승세를 가늠케 한다.

'DKB의 Go Up'은 다크비의 일본인 멤버 유쿠가 메인 DJ로 활약한다. 유쿠는 매 회 멤버들을 게스트로 초대해 각 멤버의 매력을 이끌어낸다. 특히, 'DKB의 Go Up' 첫 방송에는 다크비가 완전체로 출연해 프로그램에 임하는 각오 등 다양한 주제로 이야기를 펼칠 전망이다.

지난해 4월 전석 매진 속에 일본 첫 단독 콘서트를 성황리에 개최한 다크비는 같은 달 일본에서 선보인 미니 2집 'REBEL'로 오리콘 데일리 앨범 랭킹 1위에 올랐다. 이들은 또한 지난해 9월 단독 제프 투어를 마친 데 이어 올해 1월 팬콘서트를 성료하며 현지에서 뜨거운 반응을 얻고 있다.

한편, 다크비가 진행하는 일본 규슈 러브 FM 'DKB의 Go Up'은 오늘(14일)부터 격주로 오후 2시 30분에 방송된다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

