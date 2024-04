‘전참시’ 데이식스 영케이, 넘사벽 먹방→신기루, 샵뚱과 이색 만남 ‘눈길’ [TV핫스팟]

‘전참시’가 DAY6(데이식스) 영케이의 매력 넘치는 일상과 신기루의 먹텐션 터지는 하루를 통해 토요일 밤 시청자들의 웃음을 책임졌다.

13일(어제) 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’(기획 강영선 / 연출 김윤집, 전재욱, 이경순, 정동식 / 작가 여현전 / 이하 ‘전참시’) 294회에서는 영케이가 멜로망스 김민석과 찐 형제 케미를 자아내는가 하면, 신기루와 샵뚱의 설레는 첫 만남으로 신선한 웃음을 몰고 왔다.

이날 방송에서는 먼저 영케이의 음악과 먹방을 오가는 유쾌한 일상이 공개됐다. 컴백을 앞두고 작업실에서 상주한다는 영케이는 일어나자마자 베이스부터 보컬 연습에 매진하며 남다른 열정을 보였다. 잠시 뒤 그는 허리에 안마기를 차고는 PC방으로 향했다. 앉자마자 라면과 우동 등 무려 5개의 음식을 주문한 영케이는 넘사벽 먹방으로 참견인들을 놀라게 했다.

영케이가 속한 그룹 DAY6(데이식스) 완전체도 등장했다. 모든 멤버가 군백기를 깬 만큼 영케이와 멤버들은 차 안에서 군대 이야기를 빼놓지 않는가 하면, 영케이는 ‘먹케이’답게 군대 음식 얘기를 더했다. 이후 촬영 현장에 도착한 이들은 악기 사운드 체크를 하며 촬영 준비를 하고는 'Welcome to the Show'(웰컴 투 더 쇼) 라이브를 선보였다. 이에 무대를 지켜보던 참견인들도 흥에 취해 떼창하며 분위기를 끌어올렸다.

그런가 하면 멜로망스 김민석과 식당에서 만난 영케이는 양꼬치, 칠리새우 등 맛깔나게 먹는 모습으로 보는 이들의 군침을 돋우는가 하면 거듭 추가 주문을 해 사장님까지 기겁하게 만들었다. 데칼코마니다운 먹성을 보인 두 사람은 배부르게 먹고는 코인 노래방으로 향했다. 영케이와 김민석은 주거니 받거니 폭풍 가창력을 선보이며 시청자들의 귀 호강을 책임졌고, 나아가 듀엣 무대로 모두를 홀리게 만들었다. 노래방을 제대로 즐긴 두 사람은 영케이의 최애 홍어집으로 가 진솔한 이야기를 나누며 하루를 마무리했다.

다음으로 신기루는 김영철이 진행하는 라디오 생방송에 출연하기 위해 방송국으로 향했다. 긴장한 그녀는 구석으로 가 연신 주문을 외우며 긴장감을 해소하는데. 그것도 잠시 본방송이 시작되자 프로 모드를 장착한 신기루는 특유의 입담을 과시하며 방송을 이끌어갔다. 라디오가 끝난 뒤 신기루는 매니저와 함께 구내식당으로 갔고, 두 사람은 한식과 양식을 오가며 3인분을 싹쓸이했다.

신기루와 그의 최애(?) ‘샵뚱’ 한현재 원장의 만남도 이목을 끌었다. 신기루는 든든한 지원군 홍현희와 같이 이동, 차 안에서부터 떨리는 마음을 감추지 못했다. 샵뚱의 집에서 모이게 된 이들은 샵뚱이 준비한 웰컴드링크인 샴페인과 핑거푸드 먹태를 먹으며 화기애애한 분위기 속에서 대화를 이어갔다. 그러던 중 신기루와 샵뚱이 옷 물물교환에 나서며 눈길을 끌었다. 신기루는 다채로운 색감의 옷을, 샵뚱은 다양한 털 조끼 등을 준비해 서로의 옷을 입어보기도 했다.

또한 신기루는 홍현희, 샵뚱, 매니저와 함께 샵뚱의 단골 고깃집으로 갔다. 이들은 샵뚱의 주도 아래 ‘한현재 세트’를 주문, 신기루는 고기 맛에 만족해하는가 하면 홍현희는 연신 채소를 찾으며 달라도 너무 다른 먹성을 보여 웃음을 자아냈다. 그 가운데 홍현희는 영어를 섞어 쓰는 신기루에게 스펠링을 묻기 시작하면서 그들만의 대결(?)이 펼쳐졌고, 특히 고추 단어를 두고 논란이 벌어져 폭소를 유발했다. 게다가 신기루와 샵뚱은 음식 밸런스 게임으로 똑같은 먹취향을 보이며 텐션을 한껏 끌어올렸다. 이어 네 사람은 옆자리로 2차를 가는 신박한 상황을 만들어냈고, 신기루와 샵뚱은 첫 만남임에도 불구하고 찰떡 케미를 자랑했다.

이렇듯 ‘전참시’ 294회에서는 영케이의 본업 모먼트와 자유로운 일상 담긴 알찬 라이프는 물론 신기루와 샵뚱의 유쾌했던 이색 만남으로 시청자들에게 꽉 찬 즐거움을 선물했다.

시청률 조사 기관 닐슨코리아에 따르면 ‘전참시’ 294회는 채널 경쟁력을 가늠하는 핵심 지표인 2049 시청률 2.1%로 동시간대 방송된 모든 프로그램 중에서 1위를 기록했다. 수도권 가구 시청률 또한 4.4%로 같은 시간 방송된 모든 프로그램 중 1위를 차지했다. 특히 끊임없이 양꼬치를 주문하는 영케이, 김민석의 먹방을 비롯해 화제의 다이어트 전후 사진을 이야기 하며 15kg까지 체중이 늘었던 에피소드를 털어놓는 장면은 분당 최고 시청률 5.5%까지 오르며 토요일 밤을 웃음으로 물들였다.

다음주 방송에서는 카리스마 배우 이준이 출연해 ‘극강의 효율맨’ 일상을 펼칠 예정이다. 또한 세계 각국에 매니저가 있는 월클 모델 신현지의 런웨이 일상이 공개된다고 해 기대가 모인다.

MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’은 매주 토요일 밤 11시 10분 방송된다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]