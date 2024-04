김우진, 성숙해진 분위기 ‘컴백 기대감 UP’…미니 3집 타이틀 포스터 공개

가수 김우진이 성숙해진 분위기로 음악적 변신에 나선다.

SM엔터테인먼트 음악 퍼블리싱 자회사 크리에이션뮤직라이츠(KMR)는 오늘(9일) 프로듀싱 레이블 커스터메이드(Kustomade)와 김우진의 공식 SNS에 미니 3집 'I LIKE THE WAY'의 타이틀 포스터를 공개했다.

흑백 톤의 타이틀 포스터에는 자동차 보닛 위에서 당당한 자태를 뽐내는 김우진의 모습이 담겼다. 그의 옆에는 베이스가 함께다. 세련된 비주얼이 돋보이는 가운데, 사람 김우진이 하고 싶은 음악이나 이야기 등 지향점을 엿볼 수 있다. 반면, 컬러 톤의 타이틀 포스터에는 대중이 바라보는 솔로 아티스트 김우진의 화려한 면모가 녹여져 있어 눈길을 끈다.

김우진은 컴백에 앞서 음악적 변신을 알리는 티징 콘텐츠를 잇달아 선보이고 있는 가운데, 솔로 아티스트로서 한층 성숙해진 분위기를 예고한다. 타이틀 포스터에 이어 이미지 티저, 트랙리스트, 하이라이트 메들리, 타이틀곡 뮤직비디오 티저 등이 차례로 공개되며 컴백 열기를 더욱 뜨겁게 달굴 예정이다.

미니 3집 'I LIKE THE WAY'는 김우진이 커스터메이드에서 선보이는 첫 앨범으로, 본인을 억압하던 모든 것에서 벗어나 자신만의 길을 걷겠다는 김우진의 당찬 출사표가 담겼다. 이를 위해 김우진은 곡 선정부터 무드 구성, 가사 작업에도 적극 참여한 것으로 알려졌다. 자신의 감정을 솔직하게 마주하고, 이를 명확히 표현하는 한층 진화한 솔로 아티스트의 면모를 보여줄 것으로 기대된다.

22일 오후 6시 발매되는 김우진의 미니 3집 'I LIKE THE WAY'는 OFF STAGE 버전과 ON STAGE 버전 등 총 2종으로 구성된 가운데, 지난 8일 각종 음반 사이트를 통해 예약 판매를 시작했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]