더뉴식스, 반전 예능감 뿜뿜…입덕 유발하는 자콘 ‘더뉴?띵스!’

그룹 더뉴식스(THE NEW SIX)가 완전체 팀워크를 자랑했다.

더뉴식스(최태훈, 우경준, 장현수, 천준혁, 은휘, 오성준)는 최근 공식 유튜브 채널을 통해 자체 콘텐츠 ‘더뉴?띵스! (THE NEW Things)’ Door To Door(도어 투 도어) 편을 공개했다.

이날 더뉴식스는 신곡 ‘FUEGO(푸에고)’ 리허설을 위해 대기하던 도중 갑자기 나타난 문을 넘어 미지의 공간으로 이동하게 됐다. 그 곳을 탈출하기 위해서는 호스트 ‘푸에고’가 제시한 미션을 모두 성공해 잃어버린 감정 스톤을 되찾아야만 했고, 멤버들은 곧바로 해결에 나섰다.

첫 번째 미션은 틀린 그림 찾기로, 스튜디오의 불이 꺼지기 전과 후에 달라진 점을 알아내야 했다. 총 열 개의 틀린 그림을 찾기 위해 멤버들은 각자 구역을 나누어 살펴보는가 하면, 머리를 맞대고 힌트를 해석하는 등 완벽한 호흡을 보여줬다.

남은 미션들 역시 순조롭게 클리어 됐다. 치열한 두뇌 싸움 끝에 상자의 비밀번호를 찾아낸 더뉴식스는 연이어 의리를 뽐내며 조명 켜기에도 성공했다. 마지막으로 멤버 개개인에 대한 문제를 한 큐에 맞추는 모습들로 탄탄한 관계성까지 자랑했다.

모든 감정 스톤을 돌려 받은 더뉴식스는 안전하게 리허설 현장으로 돌아갔을 뿐만 아니라, 미션 클리어 보상으로 제주도 여행을 약속 받으며 해피 엔딩을 맞이했다.

이처럼 더뉴식스는 자체 콘텐츠 ‘더뉴?띵스!’에서 매력 포텐을 터뜨려 관심을 모으고 있다. 웃음을 유발하는 예능 감각과 자연스러움 속 발견되는 더뉴식스 멤버 간 ‘찐친케미’까지 매 에피소드마다 강렬한 인상을 남기며 글로벌 K팝 팬덤의 입덕을 유발하는 중이다.

지난 3월 디지털 싱글 ‘FUEGO’로 가요계에 화려한 복귀를 알린 더뉴식스는 발매 5일 만에 뮤직비디오 조회 수 천만 뷰를 돌파하고, 발매 당일 아이튠즈 월드와이드 송 차트에 진입하는 등 유의미한 성과와 함께 앞으로에 대한 기대를 더했다.

완전체로 돌아온 더뉴식스는 계속해서 활발한 활동을 펼쳐갈 계획이며, 자체 콘텐츠 ‘더뉴?띵스!’는 매주 금요일 공식 유튜브 채널을 통해 오픈된다.

