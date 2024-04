故종현 생일맞이…애틋한 추모 속 여전한 사랑

샤이니 멤버 故 종현의 35번째 생일을 맞아 애틋한 축하 메시지가 이어졌다.

사진=샤이니 공식 인스타그램

8일은 샤이니 공식 계정에는 “04.08 #JONGHYUN #종현 #SHINee #샤이니”라는 멘트와 함께 그의 생일을 기리는 사진이 올라왔다. 국내외 누리꾼들 또한 댓글을 통해 “생일축하해!!!! 내 영원한 봄”“종현아 잘 지내지?! 생일축하해 사랑해”“천국에서 생일 축하해 미소가 가장 아름다운 남자, 김종현” 등의 메시지를 전했다.

멤버들 역시 꾸준히 종현의 생일을 잊지 않고 챙기며 그를 기억하는 모습을 보였다. 작년 8일 키는 그의 생전 사진을 공개하며 “내 최고의 친구, 생일 축하해. 내 모든 사랑을 네게 보낸다"(happy birthday to my best friend. love you. sending all my love to you !”라는 짦은 글을 게재했다. 공개된 사진에는 잠든 종현의 모습이 담겼다.

최민호 또한 같은 날 “생일 축하해! 올해도 많이 보고싶다. date.2017.04.08.”라며 추억이 담긴 사진을 공개했다. 공개된 사진에는 얼굴에 온통 케이크 크림을 묻힌 채 축하받으며 즐거워하는 종현의 모습이 포착됐다.

한편, 종현이 2017년 세상을 떠난 뒤 샤이니는 4인조로 활동을 이어오고 있다. 샤이니는 꾸준히 종현의 모습을 기억하고 방송에서도 언급을 피하지 않는 모습으로 감동을 자아내기도 했다.

정다연 온라인 기자

