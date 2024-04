BTS 제이홉, K팝 솔로 최초 두 작품 연속 美 ‘빌보드 200’ 톱 10 진입 쾌거

방탄소년단(BTS) 제이홉이 미국 빌보드 차트에서 새로운 기록을 썼다.

미국 음악 전문 매체 빌보드가 8일(이하 한국시간) 공식 홈페이지에 올린 차트 예고 기사에 따르면, 방탄소년단 제이홉이 지난달 29일 발매한 스페셜 앨범 ‘HOPE ON THE STREET VOL.1’이 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’(4월 13일 자)에 5위로 진입했다. 이는 제이홉이 발표한 솔로 앨범의 ‘빌보드 200’ 성적으로는 최고 순위다. 이 앨범은 음반 판매량 4만 4,000장, SEA 유닛(스트리밍 횟수를 환산한 판매량) 4,000장, TEA 유닛(디지털 음원 다운로드 횟수를 환산한 판매량) 2,000장을 기록했다.

제이홉은 또한 2개 작품(음반)을 연속으로 ‘빌보드 200’ 10위권에 진입시킨 유일한 K팝 솔로 가수가 됐다. 지난 2022년 위버스 앨범으로 발매된 ‘Jack In The Box’가 이 차트에서 17위를 차지한 바 있는데, 이듬해 이 음반이 피지컬 앨범으로 재발매되면서 ‘빌보드 200’ 6위에 랭크됐다. 이어 이번에 ‘HOPE ON THE STREET VOL.1’이 5위로 진입했다.

한편, ‘HOPE ON THE STREET VOL.1’은 제이홉의 예술적 뿌리인 ‘스트리트 댄스’(street dance)를 소재로 그의 정체성과 초심을 담은 앨범이다. 제이홉은 신보로 최신 영국 오피셜 앨범 차트에서 38위를 차지하는 등 ‘커리어 하이’를 기록하고 있다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]