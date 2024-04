임영웅, ‘Do or Die’ 라이브…올리자마자 ‘인급동’ 장악

가수 임영웅의 라이브 영상이 유튜브 인기 급상승 동영상을 빠르게 차지했다.

사진=유튜브 ‘임영웅’

지난 5일 임영웅의 공식 유튜브 ‘임영웅’에는 ‘임영웅 [Do or Die] Live Clip. @2023 IMHERO CONCERT’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 임영웅은 지난 2023년 진행된 콘서트에서 신곡 ‘Do or Die’ 무대를 선보이고 있다.

팬들은 “팬들을 위해서라면 제작비도 아낌없이 투자한 임영웅 정말 독보적인 아티스트입니다”“사랑해요 건행”“임영웅 심장이 뛰는 활력소” 등의 댓글을 달아 환호했다. 7일 기준 해당 영상은 유튜브 인기 급상승 동영상 9위를 차지하며 인기몰이를 이어갔다.

한편, 임영웅은 최근 하나은행의 새 모델로 발탁됐다. 하나금융은 “세대와 성별을 가리지 않는 인기와 선행·기부활동을 꾸준히 하고 있는 임영웅의 따뜻한 행보가 ‘함께 성장하며 행복을 나누는 금융’이라는 그룹 미션의 방향성과 일치한다”고 설명했다. 또한 임영웅은 오는 5월 25일~26일 서울월드컵경기장에서 전국투어 콘서트 ’IM HERO‘ 앙코르 공연을 펼친다.

정다연 온라인 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]