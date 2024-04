코치 성수 팝업 오픈...글로벌 앰버서더 이영지 참석

사진=코치

뉴욕 익스프레시브 럭셔리 브랜드 코치(Coach)가 오는 17일까지 서울 성수동에서 ‘코치 성수 팝업’을 운영한다고 5일 밝혔다.

이날 ‘코치 성수 팝업’ 오픈을 축하하기 위해 코치 글로벌 앰버서더인 이영지를 비롯해 아이브 리즈, 레드벨벳 예리, 권은비, 지올팍, 나나영롱킴, 박제니, Jules(이주영) 등이 참석했다.

‘코치 성수 팝업’은 브랜드 메시지인 ‘진정한 나 자신이 될 용기(Courage To Be Real)’에서 이어진 ‘파인드 유어 커리지(FIND YOUR COURAGE)’ 캠페인 활동의 일환으로, 코치의 2024 봄 컬렉션의 메인 아이템인 퀼팅 태비백을 다채로운 컬러로 만나 볼 수 있을 뿐만 아니라, 코치 2024 SS 컬렉션 의상들도 만나 볼 수 있다.

이번 팝업은 감각적이고 몰입도 높은 브랜드 경험을 제공하기 위해 팝업 공간 전체를 카나리(옐로우) 색상의 플러쉬 가죽으로 공간을 디자인한 것이 특징이다. 또 올 봄 새롭게 선보이며 인기를 얻고 있는 ‘퀼팅 태비백’의 대형 모형을 선보여 방문객의 시선을 사로잡았다.

팝업 공간 내에서는 AR 기능을 활용한 AR 포토존도 마련돼 있다. 파인드 유어 커리지 문구와 함께 코치 C로고로 꾸며진 AR 포토존을 통해 사진 및 영상 촬영이 가능하며, 촬영한 사진 및 영상은 개인 핸드폰으로도 전송 가능하다.

또한 팝업을 방문한 방문객들이 코치의 브랜드 메시지처럼 나 자신을 당당하게 표현하기 좋은 여러 컬러의 퀼팅 태비백을 다양하게 체험해 본 후 구매까지 가능하도록 했다.

한편, 새롭게 선보인 코치 퀼팅 태비백 시리즈와 2024 봄 컬렉션은 백화점 코치 매장 및 공식 온라인 스토어에서 만나 볼 수 있으며 팝업 스토어에서도 구매가 가능하다.

