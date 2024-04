[현장] ‘밴드 열풍 속 컴백’ 캐치더영 “무대 위 에너제틱 차별점…데이식스 선배들과 콜라보 하고 싶다”

캐치더영이 3일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 컴백 쇼케이스를 열고 포토타임을 갖고 있다. (사진= 에버모어엔터테인먼트)

밴드 열풍 속 컴백하게 된 밴드 그룹 캐치더영(Catch The Young)이 자신들만의 에너제틱한 모습으로 차세대 대세 밴드로서의 활약을 예고했다.



캐치더영은 3일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 컴백 쇼케이스를 열었다. 이날 오후 캐치더영은 각종 온라인 음원사이트를 통해 두 번째 미니앨범 'Fragments of Odyssey(프래그먼츠 오브 오디세이)'를 발매한다.

'프래그먼츠 오브 오디세이'는 지난해 11월 데뷔 앨범 'Fragments of Youth(프래그먼츠 오브 유스)'의 연작이자 새로운 '조각 시리즈'로, 캐치더영의 과감하고 의미 있는 여정을 담았다. 전작을 통해 가장 빛나는 시절과 젊음의 찬란한 순간을 노래했다면, 이번 앨범에서는 모험 같은 삶 속에서 만나는 다채로운 감정을 음악적으로 표현한다.

타이틀곡 'Voyager(보이저)'는 서로 다른 존재도 아름답게 융화되어 함께 살아갈 수 있다는 위로를 주는 얼터너티브 록 장르의 곡이다. SBS '영재발굴단' 출신 베이시스트이자 리더 산이, 기타리스트 기훈, 드러머 정모가 작사∙작곡에 참여해 캐치더영만의 감성을 입혔다. 산이와 기훈은 전 트랙의 작곡진에 이름을 올렸다. 또한 보컬 남현과 키보드 준용 등 다른 멤버들 또한 앨범 작업에 적극 참여해 높은 음악적 역량 위로 삶에서 마주하는 여러 감정들을 녹여냈다.

캐치더영뿐 아니라 지금 대한민국은 밴드 음악 열풍이라고 해도 과언이 아니다. 데이식스는 음원차트 역주행을 통해 그야말로 톱밴드가 됐고, 루시·실리카겔도 자신들만의 음악 색깔로 밴드 열풍을 이끌고 있다.

이날 쇼케이스에서 산이는 밴드 열풍에 대해 “긍정적으로 보고 있다”며 “저희도 밴드 음악을 하고 있는데, 대중이 밴드 음악에 익숙해지는 건 너무나 긍정적이다. 밴드 음악이 주류가 될 때까지 저희는 음악을 할 것이기 때문에 (밴드 열풍이) 개인적으로 좋은 징조라고 생각한다”고 솔직하게 밝혔다. 특히 산이는 “개인적으론 언젠가 데이식스 선배님들과 콜라보 해보면 좋겠다”고 팬심을 드러냈다.



‘밴드 붐’ 속에서 캐치더영만의 강점은 무엇일까. 정모는 “음악적인 역량도 좋지만 무대 위 에너제틱한 모습과 젊은 청춘을 표현하는 게 강점이라고 생각한다”며 “저희 라이브를 들어보시면 듣는 것뿐 아니라 보는 재미도 있을 것”이라고 강조했다. 남현도 “저희 멤버들이 헤드마이크를 하고 열심히 무대를 뛰어다니면서 팬들은 보는 재미와 듣는 재미 한 번에 즐길 수 있을 것”이라고 덧붙였다. 그러면서 “부끄럽지만 아이돌 못지않은 잘생긴 비주얼을 갖고 있다고 생각한다”고 너스레를 떨었다.

이번 컴백 활동을 통해 얻고자 하는 목표나 수식어가 있냐는 질문에 기훈은 “개인적으로 원하는 수식어는 밴드 열풍 속 새로운 신예 밴드가 우리였으면 좋겠다. 슬픔이나 기쁨 등 세상의 모든 감정을 공감하는 밴드가 되고 싶다”고 포부를 밝혔다.

데뷔 앨범에 이어서 이번 앨범에도 캐치더영은 전 멤버가 작사·작곡진에 이름을 올렸다. 기훈은 “멤버 전원이 한단계씩 성장해나가면서 내세울 수 있는 색깔과 감정들을 우리가 제일 잘 알 것 같다. 저희끼리 의견을 내고 교환하면서 원석을 다이아몬드로 만드는 것이 저희의 색깔”이라고 자부했다.

캐치더영의 이번 앨범에는 타이틀곡 'Voyager' 이외에도 캐치더영만의 경쾌한 포부와 에너지를 담은 'Sentimental Journey(센티멘탈 저니)', '리그 오브 레전드' 프로게이머 페이커 선수에게 영감을 받아 작업한 'The Legend(더 레전드)', 사랑이란 기적의 낯간지러움을 솔직하게 노래한 'Always, Forever(얼웨이즈, 포에버)'가 함께 수록된다. 여기에 언제나 든든한 너의 편이 되겠다는 다짐을 그린 '상상해왔던 모든 게 이루어지는 순간(About Us)', 몽환적인 무드의 첫 팬송 '빛이 되어줘(1101)', 대비되는 사운드 속 벅찬 감정을 선사하는 'Stay By My Side(스테이 바이 마이 사이드)'까지 총 7곡이 캐치더영만의 독보적 음악 케미스트리를 입증해 낸다.



캐치더영은 이번 앨범을 통해 무대 위 풀밴드 사운드와 환상적 세션 플레이, 물오른 청춘 비주얼을 자랑하며 '뉴감성 밴드 리더'를 자신하는 낭만을 선사할 예정이다.

