‘비스트’ 되찾은 하이라이트, 단독 콘서트 개최…15년 활동 총망라

그룹 하이라이트(HIGHLIGHT)가 5월 KSPO DOME에서 단독 콘서트를 선보인다.

하이라이트는 5월 10∼12일 3일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 2024 단독 콘서트 'LIGHTS GO ON, AGAIN'(라이츠 고 온, 어게인)을 개최한다.

'LIGHTS GO ON, AGAIN'은 하이라이트가 2년 만에 선보이는 단독 콘서트로 기대를 모으고 있다. 2022년 5월 'INTRO'(인트로) 콘서트 이후 팬콘 '하이라이트 운동회', '명탐정 하이라이트 - 네 개의 그림자와 하나의 빛'으로 꾸준히 팬들을 만나온 하이라이트가 올해는 콘서트를 통해 더 많은 무대를 보여줄 예정이다.

특히 국내 대표 대공연장으로 손꼽히는 KSPO DOME에서의 단독 공연은 2018년 'OUTRO'(아웃트로) 이후 6년 만이자 멤버들의 군 복무 이후 처음이라 더욱 특별한 순간이 예고됐다.

올해 데뷔 15주년을 맞이한 하이라이트는 공연 소개글에도 "우리가 함께라면 끝까지 영원을 노래하겠습니다. 다시, 새로운 불이 켜질 시간"이라는 진심을 담아냈다. 하이라이트의 독보적인 라이브 퍼포먼스는 물론, 진정성 가득한 팬 사랑까지 모두 만날 수 있는 'LIGHTS GO ON, AGAIN'에 기대감이 높아진다.

한편, 하이라이트는 지난달 다섯 번째 미니앨범 'Switch On'(스위치 온)을 발매하고 15주년 활동을 성공적으로 시작했다. 하이라이트의 신선한 매력을 담은 타이틀곡 'BODY'(바디)는 음악 방송 1위를 차지한 데 이어 음원 차트와 숏폼 플랫폼에서도 꾸준히 존재감을 발휘하고 있으며, 커플링곡 'Switch On'을 비롯한 수록곡 전곡 또한 K-POP 팬들에게 좋은 반응을 얻고 있다.

'비스트' 상표권 사용에 대한 합의 소식을 알린 만큼, 하이라이트는 이번 'LIGHTS GO ON, AGAIN'에서 신곡을 포함해 15년의 과거, 현재, 미래를 아우르는 다채로운 무대와 레퍼토리를 선보일 전망이다.

2024 하이라이트 단독 콘서트 'LIGHTS GO ON, AGAIN'은 5월 10일(금) 오후 7시 30분, 11일(토) 오후 6시, 12일(일) 오후 5시에 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 진행된다. 'LIGHTS GO ON, AGAIN'에 대한 티켓 예매는 4월 9일 오후 8시 팬클럽 선예매, 12일 오후 8시 일반 예매로 각각 오픈된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

