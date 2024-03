트와이스 다현이 화사한 매력으로 시선을 끌었다.

사진=다현 인스타그램

28일 다현은 자신의 SNS에 “Check out the new Tribeca in white denim at the Michael Kors Ginza store”이라고 적으며 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 다현은 상큼한 블랙 원피스 차림으로 독보적인 매력을 뽐냈다.

국내외 누리꾼들은 하트 이모티콘을 연발하며 찬사를 아끼지 않았다.

한편, 지난 27일 다현은 앰버서더로 활동 중인 패션 브랜드의 긴자 플래그십 스토어 이벤트 참석을 위해 김포국제공항을 통해 일본 도쿄로 출국했다.

정다연 온라인 기자

