에이티즈·싸이커스 아이템이 한 자리에…美 그래미 뮤지엄서 K팝 전시회 개최

미국 ‘그래미 뮤지엄’에서 에이티즈(ATEEZ)와 싸이커스(xikers)를 만날 수 있게 됐다.

KQ 엔터테인먼트의 팝업 전시회 ‘KQ ENT. (ATEEZ & xikers): A GRAMMY Museum Pop-Up’이 4월 10일부터 6월 10일까지 두 달간 미국 로스앤젤레스의 ‘그래미 뮤지엄(GRAMMY MUSEUM)’에서 진행된다.

‘KQ ENT. (ATEEZ & xikers): A GRAMMY Museum Pop-Up’은 그래미 뮤지엄에서 최초로 열리는 K팝 관련 전시회로, 에이티즈와 싸이커스의 무대 의상을 직접 만나볼 수 있는 것은 물론, 뮤직비디오에 등장했던 소품 등 다양한 아이템들이 전시될 예정이다.

이에 에이티즈는 “그래미 박물관에 우리의 작품들을 남기게 되어 영광이다. 우리의 뮤직비디오 의상과 소품들을 공유할 수 기쁘다”라며 소감을 전했고, 싸이커스는 “좋은 기회를 갖게 되어 매우 감사하고, 모두 즐거운 시간을 보내길 바란다”라며 설레는 마음을 드러냈다.

이에 그래미 뮤지엄 회장인 마이클 스티카(Michael Sticka) 또한 “한국 대중음악은 음악 문화 역사상 가장 위대한 현상 중 하나다. 새로운 역사를 만들어 가고 있는 에이티즈와 싸이커스의 의상과 소품으로 전시회가 잘 진행되기를 기대한다”라고 밝혔다.

앞서 에이티즈는 지난해 12월에 발매한 정규 2집 ‘더 월드 에피소드 파이널 : 윌(THE WORLD EP.FIN : WILL)’로 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 정상에 오른 것은 물론, K팝 보이그룹 최초로 미국 최대 규모의 음악 페스티벌인 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(Coachella Valley Music and Arts Festival)’ 출연 소식을 전하며 미국 현지의 뜨거운 반응을 실감케 했다.

또한 싸이커스는 지난해 3월에 발매한 데뷔앨범 미니 1집 ‘하우스 오브 트리키 : 도어벨 링잉(HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing)’으로 ‘빌보드 200’에 75위로 진입한 것에 이어 지난 8일 발매한 미니 3집 ‘하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤 에러(HOUSE OF TRICKY : Trial And Error)’로는 73위를 기록하며, 데뷔 1년 만에 해당 차트에 두 개의 앨범을 올리는 놀라운 성과를 거뒀다. 뿐만 아니라, 이들은 데뷔 약 6개월 만에 개최한 월드투어를 통해 미국 6개 도시를 순회하는 등 매서운 성장세를 입증했다.

이렇듯 미국 내에서 폭발적인 인기를 자랑하고 있는 에이티즈와 막강한 신예다운 존재감을 뽐내고 있는 싸이커스의 다양한 콘텐츠를 만나볼 수 있는 전시회 개최 소식이 전해지자 글로벌 팬들의 뜨거운 반응이 이어지고 있다.

한편, 에이티즈와 싸이커스는 30일~31일 홍콩 아시아월드엑스포(AsiaWorld-Expo)에서 개최되는 '케이콘 홍콩 2024(KCON HONG KONG 2024)'에 출연한다.

