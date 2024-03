블랙핑크 리사. “승무원 하고 싶었는데…유학 가야 한다고”

블랙핑크 리사가 승무원의 꿈이 있었다고 밝혔다.

27일 유튜브 ‘LLOUD Official’에는 ‘Special Birthday Q&A with Lisa | 27 years around the sun | Exclusive Merch Drop’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 리사는 아이돌이 아니었다면 어떤 직업을 하고 싶었냐는 물음에 “승무원 하고 싶었어요”라고 답했다. 그는 “오디션 하기 전에 아빠한테 승무원하고 싶다고 하니까 아빠가 그러면은 유학 가야 된다 했는데 와이지에 붙어서 승무원 꿈을 접었습니다”라고 회상했다.

이어 리사는 반려동물이 삶에 어떤 영향을 주는 질문에 “고양이 강아지 키우시는 분들 알겠지만 아침 일찍 일어나서 밥을 줘야 되잖아요?”라고 말을 꺼냈다. 그는 “애들 아침밥을 먹여야 되니까”라며 “데일리 루틴이 이제 일찍 일어나야 되고, 애들 밥 챙겨 줘야 되고 막 오래 밖에서 막 놀 수 없어요”라고 전했다.

한편, 블랙핑크 멤버들은 YG엔터테인먼트와 그룹 활동에 대해서만 계약을 맺었으며, 리사는 최근 개인 레이블 LLOUD를 설립했다.

