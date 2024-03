아이브 안유진이 단발병을 부르는 미모를 과시했다.

사진=안유진 인스타그램

사진=안유진 인스타그램

사진=안유진 인스타그램

27일 안유진은 자신의 SNS에 “ATL!!!!! 어젯밤 너무 즐거웠어 함께 해주셔서 감사합니다 너희들은 나의 가장 큰 영감이야(ATL!!!!! I had so much fun last night Thank you for being with us You guys are my biggest inspiration)”라고 적으며 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 안유진은 사랑스러운 단발머리로 시선을 사로잡았다.

국내외 누리꾼들은 하트 이모티콘을 연발하며 찬사를 아끼지 않았다.

한편, 안유진이 소속된 아이브는 현재 첫 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 해브’(IVE THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’)를 진행 중이다.

정다연 온라인 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]