영파씨, 외신 ‘시선집중’…글로벌 인기 심상치 않다

'K-팝씬 청개구리' 영파씨(YOUNG POSSE)의 해외 인기가 심상치 않다.

영파씨(정선혜, 위연정, 지아나, 도은, 한지은)는 지난 20일 두 번째 EP 'XXL'(엑스엑스엘)을 발매했다. 90년대 힙합 감성을 가요계에 제대로 소환했다는 평을 받은 가운데, 영국 음악 매거진 NME를 필두로 해외 주요 연예 매체 Allkpop, The Knockturnal, the BIAS LIST 등도 영파씨의 신보를 집중 조명했다.

먼저, NME와 Allkpop은 공식 홈페이지에 영파씨의 발칙하면서도 엉뚱한 상상력을 엿볼 수 있는 타이틀곡 'XXL'의 뮤직비디오를 공유했다. 특히, NME는 뮤직비디오 속 영파씨가 손전등의 'XXL' 버튼을 누르자 몬스터 트럭이 커지는 과정을 자세히 풀어내며 흥미를 보였다.

The Knockturnal은 "'XXL'은 EP의 정신을 완벽하게 구현한 곡이다. 힙합에서 영감을 받은 이 곡은 모든 것이 'XXL' 크기가 되는 재미있는 여정을 그렸다. 뮤직비디오 속 중력을 거스르는 요소부터 멤버들의 중독성 강한 춤까지 시각적 즐거움을 선사한다"라고 소개했다.

K-POP을 리뷰하는 the BIAS LIST는 영파씨가 여느 그룹과 다른 행보를 보이는 점에 주목했다. the BIAS LIST는 영파씨가 리믹스 싱글 'YOUNG POSSE UP feat. 버벌진트, NSW yoon, Token'을 발매한 것을 비롯 힙합씬에서 계속해 신뢰를 쌓아가고자 노력하는 점을 강조했다.

영파씨의 신곡 'XXL'은 곡 제목처럼 'XXL' 사이즈의 꿈을 키워가고 있는 다섯 멤버의 야망과 포부가 담긴 곡이다. 영파씨가 앞으로 서게 될 무대, 만나게 될 팬들, 이들이 마주할 모든 미래가 'XXL' 사이즈이기를 바라는 마음을 경쾌한 올드스쿨 힙합 리듬 위에 풀어냈다.

한편, 'XXL' 사이즈의 야망을 채우기 위한 여정을 시작한 영파씨는 해외 유력 매체들의 잇단 스포트라이트 속 앞으로도 다양한 음악방송과 웹 콘텐츠 등에 출연하며 팬들과 만날 예정이다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

