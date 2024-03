‘크러쉬→코드쿤스트’ 다이나믹 듀오 정규 10집 역대급 피처링진…하라메 공개

다이나믹 듀오 정규 앨범에 역대급 아티스트들이 힘을 보탰다.

다이나믹 듀오는 25일 공식 SNS를 통해 열 번째 정규앨범 ‘2 Kids On The Block’(투 키즈 온 더 블럭)의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.

영상에는 타이틀곡 ‘피타파 (Feat. pH-1, JUNNY)’를 비롯해 ‘911 (Feat. Tabber)’, ‘Dramatic (Feat. 허성현) (Narration by 정만식)’(드라마틱), ‘다리 없는 새 (Feat. Crush)’, ‘다시 태어나도 (Feat. BewhY)’까지 이번 정규 10집 본편에 새롭게 수록되는 신곡 5곡의 음원 일부와 크레딧이 담겼다.

타이틀곡 ‘피타파’는 ‘햄버거, 피자, 타코, 파스타’를 활용한 재치 있는 훅과 타격감 있는 비트로 강한 중독성을 자아낸다. 이와 함께 강렬한 무드의 ‘911’, 현실을 드라마에 빗댄 ‘Dramatic’, 리드미컬하게 흘러가는 ‘다리 없는 새’와 ‘다시 태어나도’가 각기 다른 매력으로 귓가를 사로잡는다.

화려한 참여진 라인업도 눈길을 끈다. 대중성과 음악성을 고루 갖춘 래퍼 pH-1, 허성현, 비와이(BewhY), 올라운드 뮤지션 JUNNY(주니), 크러쉬, Mnet ‘쇼미더머니 10’에서 독보적인 무드와 음색으로 활약한 태버(Tabber)가 다이나믹 듀오와 이룰 이채로운 랩과 목소리 시너지에 기대감이 집중된다. 배우 정만식은 9번 트랙 ‘Dramatic’에 내레이션으로 참여했고, 프로듀서 코드 쿤스트는 11번 트랙 ‘다시 태어나도’의 프로듀싱을 맡아 듣는 재미와 완성도를 높였다.

이밖에도 이번 정규 10집에서는 앞서 Part.1과 Part.2에 실렸던 ‘Intro (Narration by 이병헌)’(인트로), ‘19’, ‘하루종일’, ‘피리부는 사나이 (Feat. dj friz)’, ‘정우성이정재 (Feat. 피식대학)’, ‘눈물점’, ‘시간아 멈춰 (Feat. Leellamarz)’까지 총 12곡을 함께 만날 수 있다.

다이나믹 듀오만의 위트와 내공이 기대되는 정규 10집 ‘2 Kids On The Block’은 28일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 현재 각종 온라인 음반 판매 사이트를 통해 ‘2 Kids On The Block’ 피지컬 CD 앨범에 대한 예약 판매가 진행 중이다.

[사진 = 아메바컬쳐 제공]

지동현 기자 ehdgus1211@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]