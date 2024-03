NCT 드림, ‘DREAM( )SCAPE’로 전하고 싶은 메시지는

NCT DREAM(엔시티 드림, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 3월 25일 새 앨범 ‘DREAM( )SCAPE’(드림 이스케이프)로 전격 컴백한다. 청춘에게 전하는 공감과 위로의 음악은 물론, NCT DREAM의 성장과 변화를 함께 만날 수 있는 앨범으로 기대를 모으고 있다.

# 청춘에게 전하는 위로와 공감의 메시지 ‘DREAM( )SCAPE’

새 앨범 ‘DREAM( )SCAPE’는 어둡고 힘든 현실에서 이상적인 꿈을 찾아 떠나는 NCT DREAM의 첫 여정을 그린 앨범으로, 탈출 과정에서 겪는 다양한 감정을 음악에 녹였다. 현실을 벗어나 꿈으로 탈출하는 과정에서 느끼는 두려움을 솔직하게 표현한 ‘icantfeelanything’(아이캔트필애니싱)부터 나를 향한 세상의 차가운 시선과 스스로에 대한 부정적인 감정을 모두 갈아 마시겠다는 ‘Smoothie’(스무디), 나를 가두는 세상의 틀을 깨고 한계를 넘어 도약하겠다는 ‘BOX’(박스)가 수록되어 있다.

더불어 세상에서 만나게 되는 다양한 유혹과 솔직한 감정을 표현한 ‘Carat Cake’(캐럿 케이크), 모든 것이 두려운 방황 속에서도 나를 잃지 않기 위해 다시 한번 도전하려는 ‘UNKNOWN’(언노운), 숨 쉴 수 없을 정도로 힘든 순간 용기를 주는 상대를 향한 진솔한 고백 ‘숨 (Breathing)’ 등 NCT DREAM이 직면한 새로운 변화와 도전의 순간들을 담았다.

이를 통해 NCT DREAM 역시 청춘으로서 같은 시대를 살아가는 청춘들의 고민과 아픔을 공감하고 위로를 건네며, 이들의 꿈을 응원하는 메시지를 건네 이번 앨범으로 그려낼 다채로운 청춘의 모습에 이목이 집중되고 있다.

# 확 달라진 NCT DREAM의 성장과 변화

이번 앨범에서 눈여겨 볼 또 하나의 포인트는 NCT DREAM의 성장과 변신이다. 청춘의 마음을 어루만질 수 있기까지, 한층 성장한 멤버들의 스토리를 음악과 퍼포먼스, 비주얼 등 다방면으로 확인할 수 있다.

타이틀 곡 ‘Smoothie’는 808 베이스 라인과 스네어 리듬, 반복되는 챈팅이 만들어내는 그루비함이 매력적인 힙합 댄스 곡으로, 기존 NCT DREAM이 노래해온 희망과 긍정의 메시지를 탈피한 직설적인 가사와 한층 여유가 느껴지는 멤버들의 표현력이 어우러져 있다. 퍼포먼스 역시 NCT DREAM의 파워풀한 에너지에 여유와 관능미를 더해 거칠고 강렬한 느낌을 자아내며 지금껏 보여주지 않았던 무대를 선보일 계획이다.

이러한 변화는 20일 공개된 ‘Dirty Smoothie’(더티 스무디) 트레일러에서도 만날 수 있으며, 신곡 ‘Smoothie’처럼 부정적인 세상에게 의연하고 차분하게 대처하는 차갑고 시크한 멤버들의 변신이 좋은 반응을 얻고 있다.

특히 NCT DREAM은 2016년 ‘Chewing Gum’(츄잉 검)으로 데뷔 후 ‘We Young’(위 영), ‘마지막 첫사랑 (My First and Last)’, ‘We Go Up’(위 고 업), ‘Hello Future’(헬로 퓨처), ‘Beatbox’(비트박스) 등 청량한 음악부터 10대의 패기를 담은 ‘GO’(고), 청춘찬가 ‘BOOM’(붐), 중독성 강한 ‘맛 (Hot Sauce)’과 ‘버퍼링 (Glitch Mode)’, ‘ISTJ’(아이에스티제이) 등 계속해서 변화하는 색깔을 시도해온 바, 또 한 번 새로운 변신에 기대가 모아진다.

# 청춘을 위한 앨범에 ‘청춘’ NCT DREAM 제작 참여!

이번 앨범은 기획 단계부터 NCT DREAM이 청춘들을 위한 메시지를 담았으면 좋겠다는 뜻에서 시작된 만큼, 멤버들이 작사에도 참여함은 물론 앨범의 전체적인 스토리텔링, 비주얼적인 콘셉트까지 다방면에서 적극적으로 의견을 내며 그 어느 때보다 참여도를 높였다. 이에 더욱 의미 있고 완성도 있는 웰메이드 앨범의 탄생을 예감케 한다.

한편, NCT DREAM 새 앨범 ‘DREAM( )SCAPE’는 3월 25일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

