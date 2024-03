[현장] 영파씨, ‘컴백홈’ 오마주한 컴백…“서태지와 아이들처럼 저희도 가요계 판 뒤엎고 싶다”

영파씨가 20일 오후 서울 마포구 서교동 신한 플레이 스퀘어에서 컴백 쇼케이스를 열고 포토타임을 갖고 있다. (사진=RBW, DSP미디어, 비츠엔터테인먼트)

그룹 영파씨(YOUNG POSSE)가 서태지와 아이들처럼 야망 가득한 포부를 안고 컴백한다.

영파씨는 20일 오후 서울 마포구 서교동 신한 플레이 스퀘어에서 두 번째 EP 'XXL'(엑스엑스엘) 컴백 쇼케이스를 열었다.

데뷔 EP 'MACARONI CHEESE'(마카로니 치즈) 발매 이후 약 5개월 만에 컴백을 하게 된 영파씨는 이날 쇼케이스에서 “새로운 모습을 보여드릴 수 있을 것 같아서 준비하는 내내 설렜다”며 “데뷔 때와는 또다른 모습 보여드리겠다”고 벅찬 소감을 밝혔다.

타이틀곡 'XXL'은 곡 제목처럼 'XXL' 사이즈의 꿈을 키워가고 있는 영파씨의 당찬 포부가 담긴 곡이다. 영파씨가 앞으로 서게 될 무대, 만나게 될 팬들, 이들이 마주할 모든 미래가 'XXL' 사이즈이기를 바라는 마음을 경쾌한 올드스쿨 힙합 리듬 위에 옮겨놨다. 이들은 'XXL'을 통해 서태지와 아이들의 'Come Back Home(컴 백 홈)'을 오마주한다.



모든 멤버들이 2000년생인 만큼 태어나기도 전인 1990년대 힙합을 어떻게 표현했는지 묻자 지아나는 “저희가 겪어보지 않은 만큼 사진과 영상자료를 통해서 포즈와 제스처, 그리고 표정을 연구했다. 또 부모님의 조언을 받으면서 1990년대를 경험하지 않은 분들에게는 색다른 느낌을 주고 당시를 경험한 분들에게는 향수를 전해주고 싶었다”고 설명했다.

서태지와 아이들의 곡을 오마주한 이유에 대해 한지은은 “저희 키겐 대표님이 존경하는 아티스트이기도 하고, 서태지와 아이들 선배님이 파격적인 음악과 메시지로 대한민국 가요계 판을 엎은 것처럼 저희도 아직 많이 부족하지만 저희만의 이야기로 판을 엎어보고 싶다는 야망과 포부로 오마주 했다”고 밝혔다.

리더 정선혜도 “빅뱅과 투애니원을 보며 연예인을 꿈 꾸면서 자연스럽게 서태지와 아이들을 알게 됐다”며 “처음 타이틀곡을 접했을 때 서태지와 아이들이 생각나서 우리도 멋있게 소화하고 싶었다”고 처음 타이틀곡을 봤을 때의 소감을 전했다.



서태지와 아이들이 ‘XXL’을 보고 실제로 어떤 평가를 하길 바라는지 묻자 위연정은 “저희가 ‘컴 백 홈’을 오마주한 이유는 그만큼 힙합에 진심이라는 것을 보여주기 위해서다”라며 “보시면서 뿌듯해 하시면 좋겠다. 저희가 열심히 준비했고 그만큼 저희가 또 노력하겠다”고 수줍은 마음을 드러냈다.

2개 앨범 연속 곡 작업에 직접 참여하며 자신들의 이야기를 써 내려가고 있는 영파씨는 1990년대 힙합 감성을 소환하며 다시 한번 가요계 신선한 충격을 선사할 예정이다. ‘XXL’ 외에도 이번 앨범에는 세상에 공존하는 여러 감정에 대해 이야기하는 'Scars'(스카스), 'Do not disturb'의 약자로 오늘 하루만큼은 나를 자유롭게 내버려두라는 내용의 'DND (feat.BM of KARD)', 멤버 전원이 작사에 참여해 개개인의 이야기를 담은 '나의 이름은 (ROTY)', 매일이 모험의 연속임을 한 편의 성장 드라마처럼 그린 'Skyline'(스카이라인) 등 힙합 장르 기반의 총 5개 트랙이 수록됐다.



영파씨는 오늘(20일) 각종 음원 사이트를 통해 새 EP 'XXL'를 발매, 본격 컴백 활동에 돌입한다.

지동현 기자 ehdgus1211@segye.com

