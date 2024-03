티아라 아름, 전 남편 ‘가정 폭력’ 주장→저격 “죄를 저지른…”

그룹 티아라 출신 이아름이 전 남편이 가정 폭력을 저질렀다고 주장한 뒤 그를 저격하는 듯 의미심장한 글을 남겼다.

사진=아름 인스타그램

20일 아름은 자신의 SNS에 “Anyone who commits a crime must be punished in some way”(죄를 저지른 사람은 반드시 처벌을 받아야 한다)라고 적으며 “나를 죽이지 못하는 고통은 나를 더 강하게 한다”라는 니체의 마음가짐이 적힌 사진 한 장을 공유했다. 이에 국내외 누리꾼들은 여러 응원의 말을 댓글로 달았다.

지난 2일 아름은 자신의 SNS에 “안녕하세요 이아름입니다. 현재 아시다시피 소송 중에 있습니다. 다소 민감한 사항이라 조심스럽게 진행하고 있었지만 이건 국민 여러분들께서 꼭 아셔야 할 것 같습니다”라며 말문을 열었다. 그는 “뉴스에서만 보던 아동학대 같은 것들이 저희 아이들에게 있었습니다. 지금부터 조금 어려운 말을 꺼내려 합니다.”라고 전했다.

아름은 “저는 현재 아이들을 모두 데려온 상태입니다.”라며 현황을 밝혔다. 이어 “지금까지 결혼생활 내내 소송 중인 김 모 씨는 도박, 마음대로 대출, 생활비 한 번 준 적도 없었습니다. 아이를 면접교섭 때 만나고 충격적인 이야기를 들었습니다.”라고 털어놓았다.

그는 “녹음 내용 그대로를 말하자면, 1살도 안된 어린애를 침대에 집어던져 떨어뜨리기 일쑤였고, 5살 된 큰애는 김 모 씨와 김 모 씨 엄마가 자고 있을 때 시끄럽게 하면 때리고 밀치고 집 밖으로 내쫓았다고 합니다. 그리고 화풀이 대상으로 애들 입에 침 뱉기는 물론 애들 얼굴에 오줌을 싸고, 큰애 얼굴에는 똥도 쌌다고 합니다.”라고 전하여 충격을 안겼다.

이밖에 아름은 “결혼 생활 내내 저를 폭행한 것과 그 외에 경악을 금치 못할 행동을 아주 많이 했습니다.”라며 그간의 고통을 토로했다. 그는 “아이들을 건드린 이상 더는 자비도 용서도 하지 않을 것입니다. 똥도 쌌다고 합니다. 이게 사람이 할 짓이 아닙니다. 문제는 현재도 계속 큰아이가 맞은 이야기와, 입에 담지 못할 말들만 하고 있습니다..”라며 의지를 드러냈다.

아름은 앞서 지난해 12월 이혼 소식과 함께 남자친구의 존재를 알리며 화제를 모았다. 당시 아름은 남편과의 이혼 소송을 진행 중이며, 마무리되는 대로 남자친구와 재혼을 계획 중이라고 밝혔다. 급작스러운 고백에 아름과 이혼 관련 루머뿐만 아니라 남자친구를 향한 확인되지 않은 의혹들이 이어지며 파장이 커졌다. 결국 아름은 루머와 악성 댓글에 대해 법적 조치를 하겠다고 입장을 밝혔다.

한편, 아름은 2012년 미니 6집 ‘DAY BY DAY’를 발매하며 그룹 티아라로 데뷔, 1년간 활동 후 탈퇴했다. 그는 2019년 2살 연상의 사업가와 결혼, 슬하에 아들 두 명을 뒀다. 지난해 티빙 오리지널 ‘결혼과 이혼 사이’에 출연해 남편과 이혼 위기 임을 알렸으며, 최근 출산 9개월 만에 JTBC ‘싱어게인3’에 출연한 바 있다.

정다연 온라인 기자

