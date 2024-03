CGV, 쿵야 레스토랑즈와 만났다…신메뉴 ‘눈길’

CGV가 이번엔 ‘쿵야 레스토랑즈’와 만났다.

CGV는 MZ세대로부터 큰 인기를 얻고 있는 쿵야 레스토랑즈와 콜라보를 진행한다고 20일 밝혔다. 협업을 통해 팝콘 신메뉴부터 캐릭터를 활용한 굿즈까지 다양한 상품을 선보인다.

먼저, 신메뉴로 쿵야 레스토랑즈의 양파쿵야에서 착안한 ‘쿵야 양파사워크림 팝콘’과 ‘쿵야 양파사워크림 새우스낵’을 출시한다. 달달한 어니언맛이 가득한 양파사워크림맛 완제팝콘과 바삭한 새우 머리에 어니언사워맛이 가미된 스낵을 만나볼 수 있다. 또한, 주먹밥쿵야가 좋아하는 달콤하고 시원한 음료 ‘쿵야 현미동동 식혜’도 선보인다. ‘쿵야 현미동동 식혜’는 쿵야 레스토랑즈 캐릭터가 그려진 리유저블컵에 담아 제공된다.

MD상품으로는 영화관 좌석에 앉아있는 주먹밥, 양파, 샐러리 쿵야로 구성된 ‘쿵야 스페셜 무비피규어’, CGV 미소지기 코스튬을 입은 6종의 ‘쿵야 스페셜 아크릴키링’, 양파쿵야의 비법 레시피 콘셉트의 ‘쿵야 스페셜 비법양장노트’를 만나볼 수 있다.

콜라보를 기념해 팝콘(L)을 구매하는 고객에게 쿵야 레스토랑즈가 그려진 팝콘 컵에 팝콘을 제공할 예정이다. 또한, 콜라보 상품으로 구성된 콤보를 구매하는 고객에게는 선착순으로 TTK를 선물할 계획이다. TTK는 CGV의 아트웍 티켓 굿즈 TTT(That’s The Ticket)를 패러디한 굿즈로 That's The KOONGYA(댓츠 더 쿵야)를 의미한다. 쿵야 레스토랑즈를 티켓 굿즈로도 만나볼 수 있는 특별한 기회다.

CGV X 쿵야 레스토랑즈 콜라보 상품은 CGV용산아이파크몰을 비롯한 120개 극장에서 만나볼 수 있으며, 자세한 내용은 CGV 홈페이지 및 모바일 앱 이벤트 페이지에서 확인 가능하다.

CGV 김수경 F&B사업팀장은 “요즘 뜨거운 사랑을 받고 있는 ‘쿵야 레스토랑즈’와의 콜라보를 통해 다양한 협업 상품을 선보일 수 있게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 재미있는 협업을 지속적으로 이어나갈 예정이니 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

