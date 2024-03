사진=제시카 인스타그램

소녀시대 출신 가수 제시카가 치명적인 각선미를 과시했다.

18일 제시카는 자신의 SNS에 “Finding magic in the rhythm of the rails”라고 적으며 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 제시카는 눈부신 각선미를 뽐내며 가녀린 자태로 시선을 사로잡았다.

국내외 누리꾼들은 하트 이모티콘을 연발하며 찬사를 아끼지 않았다.

한편, 제시카는 지난해 11월 미니 4집 ‘BEEP BEEP’을 발매했다.

정다연 온라인 기자

