‘파묘’ 곧 천만 흥행 신드롬→中 불법시청까지…흥행 부채질

영화 ‘파묘’가 ‘천만 영화’ 등극을 앞둔 가운데, 다양한 각도로 영화를 즐기는 영화팬들이 늘어나고 있다.

앞서 파묘 배급사 쇼박스는 최근 공식 SNS에 ‘특별 포스터를 공개했다.

특별 포스터는 묘 안에 누운 자의 시선에서 극 중 인물들이 내려다보는 구도로 구성됐다. 묘에서 올려본 하늘에는 인물과 주변 사물의 실루엣이 한반도의 모습을 띠고 있다. 한 일러스트레이터의 팬아트 작품이 소셜미디어에서 1000만 조회수를 기록했고 배급사 발 빠르게 협업에 나선 것.

오는 30일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서는 굿 장면을 따라 하는 ‘굿어롱’ 상영관이 열린다. 영화 배급사인 쇼박스는 공식 SNS를 통해 ▲자유롭게 경문 따라 부르기 OK ▲굿판에 어울리는 추임새 OK ▲박수·오열·빙의 등 다양한 리액션 OK ▲돼지띠 관객 대환영 등의 이벤트 안내 문구를 내걸고 관객 참여를 유도하고 있다.

노래를 함께 부르는 ‘싱어롱(Sing-along)’을 ‘굿’으로 바꾼 명칭으로 영화의 하이라이트 장면인 굿 장면을 함께 즐기자는 의미다. 나아가 파 옆에 고양이를 둔 사진을 게시하는 ‘파묘(猫)’ 사진도 유행중이다.

영화팬들이 가장 큰 사랑과 관심을 보이는 놀이는 일명 ‘최민식 꾸미기’. 최근 영화 홍보 차 무대 인사를 다니고 있는 최민식은 관객이 선물한 캐릭터 머리띠, 감귤 모자 등을 적극적으로 착용하며 새로운 팬문화를 선도하고 있다. 환갑의 할꾸(할아버지 꾸미기)라는 신조어가 생길 만큼 폭발적인 인기를 누리고 있다.

하지만 인기만큼 영화를 둘러싼 논란도 크다. 중국 누리꾼의 일명 ‘얼굴 축경’ 조롱은 국내 팬들을 분노케 한 이슈다. 한중 양국의 누리꾼들이 거세게 맞붙고 있다.

영화는 파묘가 이뤄진 묫자리를 두고 펼쳐지는 이야기를 그린다. 미국 LA, 거액의 의뢰를 받은 무당 화림(김고은)과 봉길(이도현)은 기이한 병이 대물림되는 집안의 장손을 만난다. 조상의 묫자리가 화근임을 알아챈 화림은 이장을 권하고, 돈 냄새를 맡은 최고의 풍수사 상덕(최민식)과 장의사 영근(유해진)이 합류해 파묘를 시작한다.

얼굴 측경은 이 기이한 묘로 가는 과정에서 등장한다. 등장인물들이 질병과 액을 막고 귀신과 마귀를 퇴치하기 위해 축경(태을보신경)을 온몸에 새긴 장면이 나오는데, 이 부분이 논란이 된 것.

중국인으로 보이는 한 누리꾼 A씨는 자신의 SNS 계정에 관련 사진을 올리고 “중국에선 얼굴에 글을 쓰거나 새기는 행위를 매우 모욕적이고 굴욕적인 행위로 여기고 있다”며 “한국인들이 얼굴에 모르는 한자를 쓴다는 게 참 우스꽝스럽다. 한국에서는 멋있는 말이 중국어로 번역되면 우스꽝스러워진다”고 했다. 이 게시글은 18일 기준 600만 회의 조회수를 기록했다.

이에 한국 누리꾼들은 “축경에 쓰이는 한문은 중국어가 아니라 아시아 여러 국가에서 쓰인다”, “올바른 비판이 아니면 굳이 들을 필요 없다”면서 날을 세우고 있다.

중국과 일본의 역사 왜곡에 꾸준히 대응 중인 서경덕 성신여대 교수는 중국 내 파묘 불법시청을 지적했다. 서 교수에 따르면 중국 콘텐츠 리뷰 사이트 더우반(豆瓣)에 파묘의 리뷰 화면이 이미 만들어졌고, 현재 650여 건의 리뷰가 버젓이 남겨져 있다.

서 교수는 중국 내에서는 한국 콘텐츠에 대한 ‘불법 유통’이 이제는 일상이 된 상황이다. 하지만 어떠한 부끄러움도 느끼지 못한다는 것이 더 기가 막힐 따름”이라고 비판했다.

또 “이런 와중에 중국의 일부 누리꾼들은 열등감에 사로잡혀 엑스(옛 트위터), 웨이보 등 자신의 SNS 계정을 통해 근거 없는 비난을 펼치고만 있다”며 “이제는 중국 당국이 나서야 할 때”라고 강조했다.

아울러 “이제부터라도 중국 당국은 다른 나라 문화를 먼저 존중할 줄 알아야 한다는 것을 인식하고, 반드시 행동으로 보여줘야만 할 것”이라며 “우리도 좋은 콘텐츠를 만드는 것만 신경을 쓸 것이 아니라, 전 세계에서 보호받을 수 있는 좋은 시스템을 구축하는 일에도 더 신경을 써야만 할 것”이라고 조언했다.

