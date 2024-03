블랙핑크 지수가 청순한 미모를 뽐냈다.

사진=지수 인스타그램

18일 지수는 자신의 SNS에 “When my hair dryer is smarter, I feel protected and healthy everyday”라고 적으며 영상 하나를 공개했다. 사진 속 지수는 화사한 흰색 드레스에 청순한 생머리를 흩날리며 독보적인 매력을 과시하고 있다.

국내외 누리꾼들은 하트 이모티콘을 연발하며 찬사를 아끼지 않았다.

한편, 자체 소속사 블리수(BLISSOO)로 독립한 지수는 블랙핑크 멤버 중 최초로 ‘버블(bubble)’을 통해 전세계 팬들과 소통에 나설 예정이다. 디어유 관계자에 따르면 지수의 글로벌 팬덤과 인기도를 기반으로 역대 개별 아티스트 당 버블 내 최고 구독수를 경신할 것으로 전망된다.

정다연 온라인 기자

