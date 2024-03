블랙핑크 리사가 고급스러운 매력을 뽐냈다.

사진=리사 인스타그램

사진=리사 인스타그램

사진=리사 인스타그램

18일 리사는 자신의 SNS에 “A special night with @bulgari & first public look with my 2nd watch collab”이라고 적으며 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 리사는 우아한 라인을 드러내는 블랙 의상 차림으로 넘치는 매력을 과시했다.

국내외 누리꾼들은 하트 이모티콘을 연발하며 찬사를 아끼지 않았다.

한편, 블랙핑크 멤버들은 YG엔터테인먼트와 그룹 활동에 대해서만 계약을 맺었으며, 리사는 최근 개인 레이블 LLOUD를 설립했다.

정다연 온라인 기자

