데이식스, 18일 ‘웰컴 투 더 쇼’로 3년 만에 화려한 귀환

데이식스(DAY6)가 신곡 ‘웰컴 투 더 쇼(Welcome to the Show)’로 밴드 사운드의 진가를 빛낸다.

데이식스는 18일 새 미니 앨범 ‘포에버(Fourever)’ 및 타이틀곡 웰컴 투 더 쇼와 함께 약 3년 만의 반가운 컴백을 맞이한다. 성진, 영케이(Young K), 원필, 도운이 군 복무로 인해 3년간 군백기를 갖는 동안 2017년 2월 발표한 ’예뻤어’와 2019년 7월 선보인 ’한 페이지가 될 수 있게’가 더블 역주행 신화를 쓰며 이들의 신작을 향한 열렬한 관심이 모아졌다.

이에 소속사 JYP엔터테인먼트는 DAY6 공식 SNS 채널에 트레일러 필름, 스케줄러, 앨범 프리뷰 필름, 트랙리스트, 콘셉트 포토, 뮤비 티저 등 다양한 티징 콘텐츠를 차례로 오픈했다. 특히 17일 웰컴 투 더 쇼 두 번째 뮤비 티저를 공개하고 분위기를 한층 고조시켰다. 이번 영상은 다 같이 떼창하고 싶은 짜릿한 밴드 사운드와 멤버들이 무대 위에서 노래하고 연주하는 장면으로 이목을 사로잡았다. 꿈만 같은 순간을 표현하는 로맨틱한 비디오 속 무대를 즐기는 DAY6의 모습이 자유롭고 신나는 에너지를 전하며 뮤비 완편에 대한 기대감을 높였다.

새 미니 앨범 타이틀곡 웰컴 투 더 쇼는 세상이라는 무대 위 손잡고 같이 서 준 이들을 위한 세레나데다. “끝까지 같이 함께 가겠다면 이프 소 덴 렛츠고 웰컴 투 더 쇼(If so Then let's go Welcome to the show)”와 같은 가사가 포스트 브릿팝 사운드 위 프로그레시브 하우스 장르 요소가 더해진 웅장한 음악과 만나 벅차오르는 감정을 선사한다. 멤버들을 비롯해 DAY6와 환상 케미스트리를 자랑하는 작곡가 홍지상이 작사, 작곡을 맡아 ‘믿듣데(믿고 듣는 데이식스)’ 감성을 짙게 칠했다.

데이식스는 신보 활동에 이어 4월 12일~14일 사흘간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 무대를 중심으로 좌석을 360도 개방하는 단콘 ‘데이식스 콘서트 ‘웰컴 투 더 쇼(DAY6 CONCERT ‘Welcome to the Show’)’를 개최한다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

