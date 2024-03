인기도 실력도 ‘원톱’…싸이커스의 커리어 하이

그룹 싸이커스(xikers)가 초동 판매량으로 커리어 하이를 달성했다.

지난 8일 발매한 싸이커스의 미니 3집 '하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤 에러(HOUSE OF TRICKY : Trial And Error)'가 초동 판매량(한터차트 기준 집계기간 3월 8일~3월 14일) 22만 4434장을 기록했다.

이는 지난해 8월 발매한 미니 2집 '하우스 오브 트리키 : 하우 투 플레이(HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY)'의 초동 판매량을 넘어선 수치로, 또 한 번 '커리어 하이'를 달성하며 데뷔 이래 꾸준한 성장세를 입증하게 됐다.

싸이커스는 이번 신보를 통해 한터차트 실시간 및 일간 피지컬 앨범 차트 1위, 주간 피지컬 앨범 차트 3위에 올랐다. 또한 써클차트 일간 리테일 앨범 차트 1위 및 주간 앨범 차트 2위, 주간 리테일 앨범 차트 5위를 석권하는 등 다양한 차트에서 호성적을 견인했다. 더불어 미니 3집의 타이틀곡 '위 돈트 스톱(We Don't Stop)'을 포함하여 앨범에 수록된 6곡 모두 써클차트 다운로드 차트에 진입하며 '글로벌 슈퍼루키' 수식어를 공고히 했다.

또한 미니 3집은 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 총 12개국 차트에 랭크되었으며 애플뮤직 8개국 톱 앨범 차트에 진입한 것은 물론, 유러피안 아이튠즈 앨범 차트 30위, 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 35위를 차지했다. 더불어 타이틀곡 '위 돈트 스톱'은 7개국 아이튠즈 톱 송 차트에 진입하며 이목을 끌었다.

특히 '위 돈트 스톱' 뮤직비디오는 공개 약 17시간 만에 유튜브 조회수 1000만 뷰를 돌파하며 '자체 최단 기록'을 또 한 번 경신했고, 공개 직후 지난 24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 뮤직비디오 1위를 기록하는 등 더 높은 도약을 향한 가능성을 증명했다.

한편 싸이커스는 오늘(15일) KBS2 '뮤직뱅크'에 출연해 공식 활동을 이어간다.

