NiziU, 14일 새 디싱 'SWEET NONFICTION' 발매

JYP엔터테인먼트 소속 걸그룹 NiziU(니쥬)가 3월 14일 새 디지털 싱글 'SWEET NONFICTION'(스위트 논픽션)을 발표했다.

최근 NiziU는 3월 15일 현지 개봉하는 일본 로맨틱 코미디 영화 '상사병에 걸린 엘리' 주제가를 가창한다고 밝혔다. 영화 예고편에서 첫 공개된 NiziU의 'SWEET NONFICTION'은 밝고 경쾌한 선율과 러블리한 NiziU 특유의 에너지가 돋보여 기대를 한층 더했다.

영화팬들과 가요팬들 모두 해당 곡 정식 발매를 기다렸고 14일 0시 'SWEET NONFICTION' 음원과 뮤직비디오가 베일을 벗었다. 'SWEET NONFICTION'은 댄스팝 장르로 '스스로에게 확신이 없고 연애에 서투른 사람이라도 진정한 사랑을 할 수 있고, 그 사랑을 통해 자기 자신을 더욱 아낄 수 있다'는 메시지를 전한다. 주인공 '엘리'의 감정을 섬세하게 표현한 긍정적인 노랫말과 사랑이 이루어져 가는 두근거리는 마음을 담아 설렘을 유발한다.

영화 '상사병에 걸린 엘리'는 미야세 류비, 하라 나노카 등 현지 Z세대에게 뜨거운 인기를 얻고 있는 배우들이 출연해 올해 기대작으로 손꼽히고 있다. 특히 NiziU가 극중 인물들이 재학 중인 고등학교의 학생 역으로 카메오 출연한다는 소식이 알려져 화제를 이끌었다. NiziU는 스크린 연기에 첫 도전하여 무대 위 매력과는 또 다른 새로운 모습을 선보일 예정이다.

2023년 한국 데뷔 싱글 앨범 'Press Play'(프레스 플레이)와 타이틀곡 'HEARTRIS'(하트리스)를 발매하고 국내외 너른 활약을 펼친 NiziU는 2024년에도 다채로운 글로벌 활동을 이어가고 있다. 2월 6일 유니버설 스튜디오 재팬과 협업한 새 캠페인 테마송이자 CF 음악 'Memories'(메모리즈)를 발표했고 '유니바루! 라이브 2024', '데이데이 슈퍼 라이브 2024'(DayDay. SUPER LIVE 2024) 등 각종 공연에 출연했다.

2월 14일(이하 현지시간)에는 타이베이 인터내셔널 컨벤션 센터에서 첫 해외 단독 팬콘 'NiziU FAN-CON with U in Taipei'(니쥬 팬콘 위드유 인 타이베이)를 성료하고 글로벌 영향력을 확장했다. 오는 6월 1일과 2일 일본 요코하마 K-아레나 요코하마, 7월 27일과 28일에는 오사카 오사카성 홀에서 'NiziU Fan Meeting with U 2024 Nizi"U"niversity'(니쥬 팬미팅 위드 유 2024 니"쥬"니버시티)를 개최하고 팬들과 소중한 추억을 쌓는다.

