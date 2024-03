이영애, 탕웨이∙권유리와…별들의 만남

배우 이영애가 중국 배우 탕웨이, 소녀시대 멤버 겸 배우 권유리를 비롯한 스타들과의 시간을 보냈다.

사진=이영애 인스타그램

14일 이영애는 자신의 SNS에 “Thank you for all the unforgettable moments~”라고 적으며 여러 장의 사진을 공개했다. 이어 그는 “#the17thasianfilmawards#bestdresseraward#leeyoungae#zhangyimou”라는 해시태그를 덧붙였다.

공개된 사진에는 이영애가 탕웨이, 권유리를 비롯한 여러 스타들과 함께한 모습이 담겨 있다. 지난 11일(이하 현지시각) 판빙빙 또한 자신의 SNS에 “아시아 필름 어워즈에서 가장 아름다운 이영애를 보았다”라고 적으며 한 장의 사진을 공개했다. 두 사람은 지난 10일 홍콩 시취 센터에서 진행된 제17회 홍콩 아시안필름어워즈(AFA)에 참석했다.

아시아영화엑설런스상은 아시아영화산업과 문화 전반에 걸쳐 뛰어난 업적을 이룬 아시아영화인에게 주어지는 상으로 올해는 두 명의 배우가 수상의 영예를 안았다. 그 가운데 대한민국 대표 배우 이영애가 아시아영화엑설런스상 주인공으로 선정돼 눈길을 끌었다.

한편, 배우 이영애는 영화 ‘공동경비구역 JSA’(2000), ‘봄날은 간다’(2001), ‘친절한 금자씨’(2005), ‘나를 찾아줘’(2019) 등에서 다채로운 연기를 선보이며 한국영화계 대표배우로서 자리매김했다. 끊임없는 연기 변신으로 매 작품마다 인생 캐릭터를 갱신하고 있는 그는 최근 드라마 ‘마에스트라’(2023)에서 세계적인 여성 지휘자로 분해 또 한 번 화제를 모았다.

정다연 온라인 기자

