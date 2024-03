‘유쾌한 왕따’, 벌써 뜨겁다…제 7회 칸 국제 시리즈 페스티벌 초청

<유쾌한 왕따>가 제 7회 칸 국제 시리즈 페스티벌 랑데부 섹션에 상영을 확정 짓고 글로벌 관객들을 대상으로 공식적인 첫 선을 선보인다.

칸 국제 시리즈 페스티벌(Cannes International Series Festival)은 프랑스 칸 영화제가 전 세계 드라마와 시리즈 콘텐츠 중 흥행성과 작품성을 갖춘 우수한 콘텐츠를 선정하는 시상식으로 2018년 신설했다. 롯데컬처웍스와 클라이맥스 스튜디오가 공동 제작한 시리즈 <유쾌한 왕따>는 4월 개최하는 제 7회 칸 국제 시리즈 페스티벌에서 비경쟁부문으로 현지 관객들과 만날 예정이다.

<유쾌한 왕따>는 원인불명의 이유로 무너진 학교에 고립된 학생들의 어두운 본성이 드러나며 벌어지는 이야기로,

김숭늉 작가 웹툰 [유쾌한 왕따]의 1부 원작을 바탕으로 탄생한 10부작 재난 스릴러 학원물이다. 2부 [유쾌한 이웃]을 원작으로 한 영화 <콘크리트 유토피아>와는 동일한 원작에서 파생된 다른 에피소드를 다루고 있으며, 각본은 <D.P> <황야>의 김보통 작가와 민용근 감독이 집필하였다. 영화 <혜화, 동>을 통해 데뷔한 후 영화<소울메이트>를 통해 연출력을 인정받은 민용근 감독의 첫 시리즈물이다.

영화 <카운트>, <마녀(魔女) Part2. The Other One>, <장르만 로맨스>, 드라마 [미스터 션샤인] 등 장르를 넘나들며 보여준 세밀하고 심도 있는 연기로 고유의 저력을 입증해 나가고 있는 배우 성유빈, 넷플릭스 시리즈 <D.P>로 강렬한 인상을 남기고 글로벌 기대작 넷플릭스 시리즈 <오징어 게임2>으로 기대를 잇는 배우 원지안, 넷플릭스 시리즈 <D.P.>에서 선과 악을 오가는 양면적인 인물인 조석봉 일병 역으로 2022년 백상예술대상 TV부문 남자 조연상을 수상한 조현철 배우가 호흡을 맞춰 화제를 모으고 있다.

<유쾌한 왕따>는 칸 국제 시리즈 초청 기념으로 스페셜 스틸 2종을 공개했다. 공개된 스틸에서는 통제 불가능한 재난 상황 속에서 학교에 고립된 학생들이 억누르고 있던 어두운 이면을 드러냈을 때의 잔혹함이 느껴진다. 또한 피로 뒤엉킨 채 어떠한 사건 한 가운데에 휘말린 위태로운 모습과 공허한 눈빛의 동현(성유빈 님)이 포착되어 작품에 대한 기대감을 높이고 있다.

롯데컬처웍스 최병환 대표이사는 "<유쾌한 왕따>가 칸 시리즈에서 최초로 글로벌 관객과 만나게 된 것은 매우 의미가 있다"며 "상상을 초월하는 극한의 상황에 놓여진 아이들의 불안한 감정과 긴장감을 유발시키는 여러 갈등이 매 에피소드별로 펼쳐지는 만큼 눈을 뗄 수 없는 흡인력으로 글로벌 관객들을 매료시킬 것으로 기대한다"고 소감을 밝혔다.

클라이맥스 스튜디오 변승민 대표는 “22년 시리즈 <괴이>, 23년 시리즈 <몸값>에 이어 세 번째로 칸 시리즈에서 <유쾌한 왕따>를 만나게 되어 매우 영광”이라며 “그동안 봐왔던 작품과 다른 장르적 쾌감과 차별성을 강력하게 끌어들일 작품으로, 이번 기회를 통해 글로벌 콘텐츠 업계에서 한국 콘텐츠의 명성을 강화하는데 기여할 것이다"라고 말했다.

한편, 칸 국제 시리즈에 공식 초청되며 K-콘텐츠의 위상을 높인 <유쾌한 왕따>는 과학기술정보통신부의 지원을 받아 출품했다.

